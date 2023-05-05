郑凯介进军乐坛 笑言请不起妈妈拍MV

“星二代”郑凯介签约Cross Ratio娱乐，正式进军乐坛，他坦言作为“星二代”从小就有不少压力，但既然决定走这一条路，就要做好准备面对大家的期待，而他能做的，就是专心做好自己的工作。

郑凯介是郑各评和洪慧芳的儿子，他曾发行四首单曲，也曾演出几部戏剧作品，现在签约Cross Ratio娱乐，并推出新中文单曲“Hold You Close”，他接受《联合早报》访问时说：“这代表着我正式往音乐发展，我要做出成绩。”

郑凯介2020年退伍后原本打算到国外深造，却被疫情打乱计划。他没有因此停歇，报读音乐学校的课程，学习弹贝斯、打鼓和写歌，并肯定了自己对音乐的热爱。他说：“我比较内向和害羞，通过音乐，我可以表达心里的感受。”

“Hold You Close”描述和喜欢的人在一起，一切就变得完美的幸福感，目前单身的郑凯介说：“这首歌的灵感是最近看到朋友们都交了男女朋友。我虽然现在没有女朋友，但可以发挥丰富的想象力。”

他也说会继续努力写歌，英语和华语都写，“我要找出自己的声音，包括写歌和编曲的方向，要创造属于自己独特的声音。”

会否邀请爸妈拍摄MV？他笑说：“妈妈的价码很高啊！”不过他真的想过以爸妈的演艺圈经历为灵感写一首歌，并由两人一起演出MV。

虽然把重心放在音乐，但郑凯介没有放弃演戏，“两者是不同的体验。音乐是自己的创作，过程像养育一个小孩，看着他从婴儿到成人，很有满足感。演戏是跟一群人一起完成作品，是另一种满足感，彼此之间的感情和默契也很可贵。”

曾因身材被嘲笑

郑凯介（后排左）进军乐坛，爸妈郑各评、洪慧芳（前排）和姐姐郑颖（后排右）都给予支持。（取自郑凯介IG）

谈到作为星二代的压力，郑凯介想起小学时身材有点胖，有同学嘲笑他说，“你父母这么优秀，你怎么长这样子？”他因此从小没什么自信，入行以后也没有安全感，后来努力运动，也增进技能，慢慢建立信心。

有请爸爸当私人健身教练吗？郑凯介说：“我偶尔会跟爸爸一起上健身院，但他太强了。其实爸爸做的是重训，我比较喜欢打篮球和羽毛球，还有踢足球。”

爸妈对于他决定朝音乐发展，有什么看法？郑凯介说：“爸妈会鼓励，但也会说实际的话，他们跟我说，在本地做音乐不容易，希望我能到海外找寻更多机会。音乐方面，他们不能给我帮助，我就请他们以听众的身份给我意见，我也会给姐姐（郑颖）听我的demo。”

郑凯介也说，爸妈常提醒他无论做哪一行，首先要有好的人格，也要尊重长辈。“他们给我的忠告是，如果有事业，有人气，但不懂得做人，就什么都不是。心地无私天地宽，这是他们给我的教诲。”