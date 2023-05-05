中年妈妈回归职场 开启第二人生

车贞淑医生 Doctor Cha

可在Netflix观看

这部剧没有当红演员，却在首播后两周内收视率破10%，目前播至第六集，最高收视13.2%，可说是一部黑马剧。

女主角是出道30年，能唱能演的严正化，她在上一部作品《我们的蓝调时光》，与李姃垠的友情令人感动。男主角是“万能绿叶”金炳哲，观众对他最深刻的印象应该是《鬼怪》（本地称《不死神灵》）中高丽时代的奸臣，以及《天空之城》（Sky Castle）中逼孩子爬上金字塔顶端的大学教授。

两人主演的《车贞淑医生》为何会取得收视佳绩？这部剧究竟有什么魅力？首先，剧情轻松易消化，还带搞笑元素，看了减压，最重要是，家庭主妇回归职场遇到种种挑战的主轴，深得许多观众的共鸣。

剧情描述车贞淑（严正化饰）大学时是医学院的优秀生，一次校外郊游，和同学徐仁豪（金炳哲饰）“搞出人命”，两人于是结婚，车贞淑后来顺利毕业，也当了一年实习医生，但最终还是为了孩子放弃工作，自此当了20年家庭主妇。

为家庭尽心尽力，面对诸多挑剔的老公和家婆也乖乖顺从的车贞淑，突然得了肝衰竭。老公虽然适合捐肝，却犹豫会否因此影响自己的健康，和作为医院外科科长的前途，家婆更是极力反对，要车贞淑等待其他合适的捐献者。

死门关前走一回 决定随心所欲生活

还好车贞淑后来得到一名意外身亡者的器官捐献，而在死门关绕了一圈回来的她，决定重启人生，不再只为家人付出，而是随心所欲地生活。她也决定重拾当年为了家庭而放弃的梦想，重新报考当住院医生，选的正是老公就职的具山大学医院。

金炳哲的演出充满喜感。（互联网）

徐仁豪极力反对太太重返职场，不只因为他想太太乖乖待在家，更大原因是，他和医院里的家庭医学科教授崔胜熙搞婚外情，担心被太太发现。但车贞淑最终还是获院方聘请，与老公、小三，还有同为住院医生的儿子，成了同事。

为了避免给老公和儿子带来麻烦，车贞淑隐瞒自己与他们的关系，但工作时有时候忍不住对儿子流露母爱，老公看到她发生意外也特别紧张，三人好几次差点露出马脚。

闵宇赫饰演风度翩翩的医生，是车贞淑在职场唯一能倾诉的对象。（互联网）

另一方面，为车贞淑进行肝移植手术的医生Roy Kim（闵宇赫饰）被调到具山大学医院，与车贞淑成了同事。他被车贞淑的坚持不懈打动，开始特别在意她，常给她鼓励和帮助。Roy Kim后来发现徐仁豪与崔胜熙的婚外情，为车贞淑感到不平。

这四人的关系，会有何发展呢？

两位主角各有魅力

《车贞淑医生》用搞笑方式展现一个中年妈妈的勇气和韧性，但并非只是一部搞笑剧，也有许多写实情节。例如车贞淑到医院面试时，被嫌年纪大，当她终于成功就职，却面对其他问题，包括读高三的女儿抱怨补习没人接送，指责妈妈不关心她，儿子则觉得妈妈在医院无形加重了他的负担。

即使因为工作疲累不已，车贞淑仍努力做个好妈妈。她为儿子做紫菜包饭，也给女儿写了一封信，希望女儿能支持妈妈追求梦想。

53岁的严正化演出熟龄女子车贞淑很有说服力，并将车贞淑充满正能量的魅力完美释放。金炳哲有着独特喜感，看他演出会忍不住笑了起来。最爆笑的一场戏是，车贞淑被同事问到老公是做什么的，一旁的徐仁豪紧张兮兮，没想到车贞淑回答：“我老公死很久了。”让徐仁豪把口中的酒都喷了出来，金炳哲的演技超爆笑。