南宫珉《恋人》剧组涉性侵 受害者母亲抗议揭恶行

南宫珉（Namkoong Min）及安恩真（Ahn Eun-jin）主演的MBC韩剧《恋人》近日公开宣传片，却传出剧组中有工作人员在19年前曾涉轮奸案，还因此害死了一对姐妹，让受害者母亲看不下去，决定揭露公司的恶行，发起拒看《恋人》运动。

2004年一名研究生透过亲妹妹的介绍，接触了一间娱乐公司并接演戏剧中的小配角。工作期间姐姐被娱乐公司内的组长、选角负责人等12名员工轮流以性暴力对待，在案件调查过程中，又遭警方两次伤害、威胁。后来姐姐承受不了压力，于2009年选择结束生命，而妹妹也因强烈的罪恶感，跟着姐姐走上绝路。

受害者母亲为两个已逝的女儿奔走，发起拒看《恋人》运动。（互联网）

根据受害者妈妈的说法，当时加害者中的其中一人，现在负责MBC新剧《恋人》的选角工作，因此她决定发起拒看运动，直到MBC电视台严正警告加害者的公司且撤除他的工作为止。有网民透露，加害者公司目前的收入大多都是靠着帮忙管理MBC戏剧的配角所赚来的。

对此，MBC星期四（4日）发出声明，坦言的确有外包公司来负责处理《恋人》的配角演员，且部分具有争议的工作人员也曾经造访过《恋人》的拍摄现场。而在事件爆出后，为了观众的观感，已禁止相关涉案人员进到片场里。他们也立刻终止与该公司的合约。

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新加坡援人协会：1800-221-4444

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