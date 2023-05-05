从演以来最大挑战 李铭顺苦练三语熟背法律用词

（台北讯）金钟奖双料影帝李铭顺鼎力出演《八尺门的辩护人》在剧中饰演一名公设辩护人。剧组星期四（5月4日）公开海报和首个预告片，剧集将于7月2日起播出，读者可上网观看。

《八》改编自同名畅销小说，情节改编自台湾真实灭门血案。接受媒体访问时，李铭顺坦言：“一开始看了原著小说就跟经纪人说一定要接，但因为我对法律背景和阿美族身份都很陌生，是从影以来最大挑战之一！”确认接演“佟宝驹”一角后，李铭顺便开始全心投入到角色筹备当中。

一穿上法袍就入戏

除了亲身前往最高法院、基隆八尺门等地方勘察，李铭顺还学习不同语言以及法律专用名词，他说：“《八》是我有史以来学最多语言的一部戏，我在里面要讲台语、阿美族语，还有印尼语，另外剧本里还有无数个法律专有名词，我就逼自己花时间去弄熟。”

李铭顺出演的角色“佟宝驹”，出身于基隆八尺门阿美族聚落，身为公设辩护人的他被指任为一名犯下灭门血案的印尼籍渔工辩护，而受害人家正是自己族人。

李铭顺在辩护过程中，意外发现案情背后还隐藏着政治以及商业纠葛，加上部落亲族的压力让他陷于两难。

这些人物、情节都是李铭顺从未接触过的领域，因此李铭顺深受故事吸引，深感故事中探讨的社会议题真实存在。

李铭顺事先就做足了功课，因此他一到片场，一穿上法袍就能瞬间投入角色。不过他坦言，起初演出时的确感到紧张害怕，但他慢慢体会到角色的有趣之处，也越演越顺手。他说：“角色真的很有趣，外人看不透他，但内心又有很多细节。”