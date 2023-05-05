揭父跌倒入院过度忧心 王裕香曾患焦虑症

父亲跌倒入院过度忧心，本地资深艺人王裕香曾因此患上焦虑症（Anxiety Disorder）。

曾经在演艺圈淡出好长一段时间的王裕香，近来回归，接连演出好几部剧集，目前也参与新传媒重头剧《金色大道》，饰演陈泂江的大伯母，此外，她也首度挑战音乐歌剧《戏谁先说》。

籍贯海南的王裕香星期四（5月4日）接受《新明日报》访问时说，接演这部音乐歌剧，心情既开心又紧张，因为她必须在剧中以潮语演唱歌曲，她说：“我父母都是海南人，所以我是正宗的海南人，不过，对于潮州话，我一点也不陌生，因为小时常去一位好朋友的家，她奶奶是潮州人，常用潮州话和我沟通，所以我不但会听还会说，可是用潮州话唱歌，实在是一种挑战。”

由于潮州话和福建话的音相当接近，王裕香担心在演唱时不小心发错音，而成了福建话，不过，她说幸好这些日子获得导演何声勇的指导，觉得经过几次彩排后，自己以潮州话演唱歌曲可以获得八九十分，至于说台词方面，她笑着说：“我不可以打太高分，应该有70分。”

最近，王裕香十分活跃于本地演艺圈，接连演了好几部剧集，但之前她似乎“销声匿迹”好长一段时间。她解释，主要是为了照顾中风的父亲。

“父亲在八年前中风，那段日子我大部分时间都在照顾他和母亲。”

王裕香的爸妈分别高龄82岁及83岁，问她为何不请女佣帮忙照顾？

“刚开始时是有请女佣的，但母亲不太习惯，经常投诉女佣，而且她说有能力照顾父亲，我就送女佣回去，可是母亲年事也高了，就这样我全权照顾父亲。”

尽管如此，王裕香没有半句怨言，她说父母把她养育成人，年轻时自己除了工作外，又经常往外趴趴走，很少在家和父母一起，“现在也应该是时候让我好好照顾他们，同时也有更多时间和他们一起相处。”

经过父跌倒处会发抖

王裕香和王爸爸父女情深，她更曾因父亲在中风前跌倒入院而过于忧心，患上焦虑症（Anxiety Disorder）。

回忆那段往事，王裕香说那是一个早上，父亲到楼下咖啡店喝咖啡，不知为何跌倒而被送院治疗，也就从那刻开始，她陷入“歇斯底里”的状态，“或许是因为我接到父亲跌倒的电话，第一时间冲下楼，所以导致我不敢再经过父亲跌倒的地方，即便只是经过我也会发抖，手脚会冷，而我整个人也变得胆小、怕事，有很多负面的想法......”

于是，王裕香去看心理医生，经诊治，发现她其实内心潜伏着焦虑症的症状。

“幸好我的症状是轻微的，医生说除了定时服用药物之外，治疗的最大关键是我自己，必须要有正面的想法，凡事放松和放开。”

已治愈仍需服药

王裕香说，那段日子，医生不断鼓励她，自己也去运动，如打高尔夫球，推父亲到公园走走，让自己的心情松懈不紧绷，总算病情控制下来，如今虽然仍需要服用药物，但也总算治愈。

提及最近自己“复出”，记者问她是否会接拍更多剧集，或签约新传媒？

王裕香答道：“凡事随缘，如果有导演找我，而我又觉得有得发挥，即使是大反派，我也会接。”

王裕香补充说，若接戏拍，她的哥哥就会帮忙照顾父母。

《戏谁先说》是《华彩2023》节目之一，将于6月16日和17日，晚上7时30分于新加坡华族文化中心公演，详情浏览ce.singaporeccc.org.sg。