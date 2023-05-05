FMA首办实体颁奖礼 小球当主持和表演嘉宾

（本地讯）由新加坡音乐评论网站Freshmusic音乐志主办，马来西亚TAMA台湾东协造音行动（简称TAMA）协办的第16届Freshmusic Awards（简称FMA），5月4日公布入围名单。四组音乐人获四项提名，包括A-Lin以“Link”专辑入围最佳女演唱人、年度十大专辑、年度十大单曲和年度大跃进；乐团“大象体操”以《梦境》专辑入围最佳乐团、十大单曲、十大专辑和表彰南向发展的TAMA大赏；两组乐团Robot Swing和“同根生”抢进十大专辑、十大单曲、最佳乐团、年度大跃进等入围名单。

FMA今年从900张专辑和EP、8000首单曲，历经半年试听评选，最终产出本届13个奖项的入围名单，完整入围名单可参阅Freshmusic网站linktr.ee/Freshmusicsg。

马来西亚歌手必爱为FMA，时隔20年重返流行音乐舞台。（FMA提供）

FMA今年首次举办实体颁奖典礼，将于6月21日晚上在马来西亚吉隆坡PJPAC的Stage 1 Theatre举行，其他地区观众可通过FreshmusicSG YouTube频道观看现场直播。当晚的主题是“我害怕的不是越不过的山，而是过不去的自己”，邀请“小球”庄鹃瑛担任主持人与表演嘉宾。其他揭奖嘉宾包括好乐团、Haezee黄玮昕、必爱、郑泽相、罗忆诗、Wee陈汉伟、Soft Soft Pillow，以及Ryota片山凉太。

当中，曾以《冲一杯茶》惊动华语歌坛的马来西亚歌手必爱，时隔20年再次重返流行音乐舞台。曾饱受抑郁症困扰的她，将在台上以音乐和自身故事让大家了解她这些年的身心蜕变。

姚苏蓉特地为FMA录制访谈

姚苏蓉将谈及当年为何会淡出娱乐圈，以及现在都听哪些后辈歌手的歌。（FMA提供）

揭奖夜也将通过预录方式请来六位女歌手分享她们的音乐故事，包括经典名曲《今天不回家》《负心的人》原唱者姚苏蓉特地为FMA录制一段访谈。2001年发行专辑《背对的诗》的新加坡创作歌手心微，也将时隔22年，透过录影和大众见面，除了谈及为何没有第二张作品，也会叙述作为自闭症孩子母亲的历程。

Freshmusic在4月推出戴佩妮专访，长达八集的节目得到不少乐迷和业内人士的赞许。两个多小时的访谈剪成75分钟，自然还有不少珍贵访谈画面，其中一个片段特地保留在揭奖夜播出。其他透过影像方式参与FMA的还有苏珮卿、王汇筑和静物Lisa Djaati。

这是Freshmusic第一次举行这等规模的揭奖活动，成员掏出积蓄，也希望得到乐迷的支持实现这个理想。无论是想到现场或想在家中线上观看，可通过众筹方式选择不同配套支持FMA，上网bit.ly/fma16others购买不同配套。