Ed Sheeran抄袭官司胜诉 因出庭缺席祖母葬礼

英国歌手红发艾德 (Ed Sheeran)日前遭指控抄袭70年代经典歌曲,法院结果星期四(4日)出炉,裁定Ed Sheeran的歌曲为原创,并非抄袭。

Ed Sheeran2014年推出的情歌“Thinking Out Loud”日前遭美国经典老歌“Let’s Get It On”共同创作人Ed Townsend的家属指控抄袭,并要求共享“Thinking Out Loud”的版权利润。

Sheeran否认指控,更在庭上用吉他自弹自唱展示如何创作歌曲,力证清白。同时,他说明这首歌是受到祖父母和当时自己一段新的恋爱关系所启发,在家里与朋友一起创作的。不仅如此,Sheeran还扬言如果真的被判抄袭就要退出歌坛,“我认为我把自己的一生都奉献给了表演和词曲创作,如今却被人贬低,这真的是一种侮辱。”

听到胜诉的好消息后,Ed Sheeran开心与律师团队拥抱表达感谢,并发表声明:“很高兴自己的歌手生涯还能继续,但同时对于这种毫无根据的指控也能上法院感到很沮丧。如果今天判定的结果是我有抄袭,那所有的作曲家都要跟创作自由说再见了。我永远不当谁都可以摇一下的存钱筒。”

另外,Ed Sheeran透露新专辑“-”及纪录片都于5月5日同步推出,还因为到纽约出庭而错过祖母在爱尔兰的葬礼。