Ed Sheeran抄袭官司胜诉 因出庭缺席祖母葬礼

英国歌手红发艾德 （Ed Sheeran）日前遭指控抄袭70年代经典歌曲，法院结果星期四（4日）出炉，裁定Ed Sheeran的歌曲为原创，并非抄袭。

Ed Sheeran2014年推出的情歌“Thinking Out Loud”日前遭美国经典老歌“Let’s Get It On”共同创作人Ed Townsend的家属指控抄袭，并要求共享“Thinking Out Loud”的版权利润。

Sheeran否认指控，更在庭上用吉他自弹自唱展示如何创作歌曲，力证清白。同时，他说明这首歌是受到祖父母和当时自己一段新的恋爱关系所启发，在家里与朋友一起创作的。不仅如此，Sheeran还扬言如果真的被判抄袭就要退出歌坛，“我认为我把自己的一生都奉献给了表演和词曲创作，如今却被人贬低，这真的是一种侮辱。”

听到胜诉的好消息后，Ed Sheeran开心与律师团队拥抱表达感谢，并发表声明：“很高兴自己的歌手生涯还能继续，但同时对于这种毫无根据的指控也能上法院感到很沮丧。如果今天判定的结果是我有抄袭，那所有的作曲家都要跟创作自由说再见了。我永远不当谁都可以摇一下的存钱筒。”

另外，Ed Sheeran透露新专辑“-”及纪录片都于5月5日同步推出，还因为到纽约出庭而错过祖母在爱尔兰的葬礼。