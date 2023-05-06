吴谨言：星耀樟宜像游乐场公园 一次逛不够 订户 王英敏更新 / 更新 / 2023年5月6日 8:06 AM发布 / 发布 / 2023年5月6日 5:00 AM 2022年下半年，吴谨言把时间放在戏剧以外的演艺工作上，包括参与综艺以及首次参演话剧。（欢娱影视） 吴谨言形容星耀樟宜像一个郁郁葱葱又带有未来感的游乐场公园。（DDB Group Singapore） 吴谨言在星耀樟宜的步行网上体验跃然空中的感受。（DDB Group Singapore） 吴谨言与椰子壳纤维做成的红毛猩猩俏皮合影。（DDB Group Singapore）字体大小:小中大中国艺人吴谨言继2019年应邀到本地出席颁奖礼之后，这几天再度访新，星期三（5月3日）下午被目击现身星耀樟宜以及樟宜机场第一、二和三搭客大厦，《联合早报》接获读者野生捕获吴谨言的照片，只见她出现在免税店、星耀樟宜顶楼星空花园等，足迹遍布樟宜机场各角落。据悉，吴谨言这次是应樟宜机场之邀来新分享在机场的不同体验。相隔四年再度来狮城，吴谨言接受《联合早报》电邮访问时说，到了星耀樟宜，看到的是一个郁郁葱葱又带有未来感的游乐场公园，“可惜每次来新加坡都是工作，时间会比较匆忙，希望下次能有更多时间来新加坡旅游，享受美食和购物。”虽然这次逗留的时间不长，但她还是品尝到了海南鸡饭、辣椒螃蟹和班兰蛋糕等本地美食，留下了一些对新加坡味道的美好记忆。分享自己的穿搭喜好谈到对星耀樟宜和樟宜机场的印象，吴谨言指出，第一个感觉是机场好大，各种店铺琳琅满目，一次根本逛不够，“印象很深的是星耀樟宜里世界最高的室内瀑布，很壮观。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 明星 吴谨言 星耀樟宜 樟宜机场 古力娜扎的“裤子”承受了多少价值诉求？ 休闲装扮坐头等舱 孙燕姿晒美腿被捕获