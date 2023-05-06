吴谨言：星耀樟宜像游乐场公园 一次逛不够

中国艺人吴谨言继2019年应邀到本地出席颁奖礼之后，这几天再度访新，星期三（5月3日）下午被目击现身星耀樟宜以及樟宜机场第一、二和三搭客大厦，《联合早报》接获读者野生捕获吴谨言的照片，只见她出现在免税店、星耀樟宜顶楼星空花园等，足迹遍布樟宜机场各角落。据悉，吴谨言这次是应樟宜机场之邀来新分享在机场的不同体验。



相隔四年再度来狮城，吴谨言接受《联合早报》电邮访问时说，到了星耀樟宜，看到的是一个郁郁葱葱又带有未来感的游乐场公园，“可惜每次来新加坡都是工作，时间会比较匆忙，希望下次能有更多时间来新加坡旅游，享受美食和购物。”虽然这次逗留的时间不长，但她还是品尝到了海南鸡饭、辣椒螃蟹和班兰蛋糕等本地美食，留下了一些对新加坡味道的美好记忆。

分享自己的穿搭喜好谈到对星耀樟宜和樟宜机场的印象，吴谨言指出，第一个感觉是机场好大，各种店铺琳琅满目，一次根本逛不够，“印象很深的是星耀樟宜里世界最高的室内瀑布，很壮观。”