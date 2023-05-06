大只佬阿诺女婿 从脱衣舞男到漫威英雄之路

提到好莱坞红星——大只佬Arnold Schwarzenegger（阿诺）的女婿Chris Pratt（克里斯帕拉特），大家脑海会闪过：很不一样的天菜。偶尔憨憨的微笑，帅气的脸庞不失可爱。此外，身材弹性大，时而健硕时而圆滚滚。从恐龙题材的《侏罗纪世界》（Jurassic World）系列，到漫威《银河护卫队》（Guardians Of The Galaxy）系列，43岁的他人气犹如上扬的股票，一直在飙升。

帕拉特身材弹性大，有时健硕有时圆滚滚。（互联网）

帕拉特2018年与演员妻子Anna Faris（安娜花莉丝）结束八年夫妻关系，隔年与阿诺的长女Katherine（嘉芙莲）结婚，两人育有两女。也不知道是不是幸福肥，帕拉特有时看起来比较圆润，实在难于想象18岁时他曾当过脱衣舞男。当脱衣舞男，他的解释是：既然自己那么爱裸体，能够“顺便”赚钱又何乐而不为？

帕拉特也谈到，自己曾被叫到祖母的生日派对上表演，他的费用是40美元（约53新元）。虽然自认跳得很一般，但祖母对他的表演确实感激。

帕拉特（左）是大只佬阿诺的女婿。（互联网）

帕拉特（右）与阿诺长女嘉芙莲于2019年结婚。（互联网）

演出“星爵”九年 演员梦想成真

也许，要当“星爵”，帕拉特得有很多才能。

年轻时的帕拉特在一家美式餐馆工作，被演员兼导演Rae Dawn Chong（瑞伊道恩冲）发掘，并主演了她所执导的恐怖短片《诅咒3》（Cursed Part 3）而出道。一晃23年，帕拉特主演的《银河护卫队3》已在星期四（5月4日）推出。他接受《联合早报》电邮访问时说，很开心能成为那么多人喜欢的《银》系列的一分子，“我相信它将经得起时间的考验，即便将来我离世后，此系列将仍然活在大银幕上。”他一想到这里，就觉得很特别，感觉系列很了不起，对能参演感到很幸运。

《银》首集2014年推出，帕拉特说扮演“星爵”这个角色已经九年，“这是我生命中最好的九年。要感谢的人太多了。我非常感谢大家去看电影，有了大家的支持，我当演员的梦想才能成真。”

《银3》刻画受到敌人突击，银河守护者浣熊火箭受到重伤，帕拉特饰演的星爵奎尔与格鲁特、螳螂等为救火箭，深入龙潭虎穴。作为最终篇的《银3》，打斗和动作场面更加浩大，帕拉特认为科技不断地进步，摄影机已非常轻，能手持拍摄，“就可以设计一些与以往不同的动作场面。”

《银河护卫队3》的银河守卫浣熊火箭在执行危急任务。（迪士尼提供）

谈到Bradley Cooper（布莱德利库柏）为火箭配音，帕拉特说：“他很特别，给火箭带来了真正的魔力。你可以感受到他不仅把声音，也把自己的精神注入到角色里。”

《银河护卫队3》的格鲁特是具有人类智慧的树形生物。（迪士尼提供）

献“声”或作为父亲 范迪塞尔超有存在感

格鲁特是具有人类智慧的树形生物，只会说“我是格鲁特（I am Groot）”，但每次说的时候，代表不同含义。好莱坞光头猛汉Vin Diesel（范迪塞尔）为格鲁特献“声”，帕拉特认为他是独一无二的，“一个绝对的原创者。他有惊人的声音。他给格鲁特带来了重力和存在感。他在全球有很多粉丝，他的孩子也爱死他。作为一个父亲，他超级有存在感，我很尊重他。”

Pom Klementieff（庞克莱门洁芙）饰演的螳螂，拥有可以靠触碰来体会他人的感受，暂时舒缓他人情绪的超能力。帕拉特说：“她很精致，像一朵美丽的花，但她有一种真正的野性精神。她就像一匹野马，你不敢尝试去驯服她，但是她为角色带来了令人难以置信的表演。她总是专注于角色在做什么，想要什么，会说什么，或不会说什么。她不是自命不凡，而是以一种非常认真的方式对待自己的演出。她是不可思议的。”