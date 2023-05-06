黄明志40岁生日 揭成名前“被狗追住红灯区”往事

黄明志6日庆祝40岁，他在社媒公开20年前的照片，自曝曾在台湾半工半读，做过各种劳力工作，住过各种底层地方，还被狗追，只为了存钱做音乐，终于才完成音乐梦想，读起来充满励志感。

黄明志写说：“我当过各种餐馆的服务生，在鸡排店打工，爬上7层高楼帮人装铁窗，暑假就去做临时工搭舞台，派传单，当推销员，被狗追。目的就是存钱买好一点的器材，把作品录制成demo，想说卖给线上歌手们演唱。

“我把录好的demo烧录成CD，抄下全台湾至少二三十家知名跟不知名的唱片公司的地址，再骑着电单车挨家挨户亲手把CD送到他们手上。就这样反反复复做了很多遍，年复一年，周而复始，但依然无人问津……”他透露，写了几百首歌可惜没有人听过。

“在这期间，我搬了5次家，住过停车库底层，住过危楼上的铁皮屋，也住过龙蛇混杂的红灯区。为了省钱，我三餐都自己煮，出门就自己做便当。坏掉的食材，只要不要太臭，我都尽量把它吃完……

后来他特地到选秀节目《超级星光大道》打工，目的是为了更接近评审导师。他用了各种方法把自己的作品交给任何一位可能帮助到他的人，但后来发现一切都是徒劳。

“我曾经怀疑自己是否真的没有才华，所以一直改变创作的方式。也效仿很多人的风格，故意量身定做歌曲给不同的歌手唱，以为这样比较容易成功。”然而歌曲送出之后，依然石沉大海。

就在他努力五年后快要放弃的时候，YouTube诞生了。他的才华也因此通过这个平台被所有人看见了。

他自许：“金牛座的确有一种令人讨厌的牛脾气，又固执，讲话不懂得讨好别人。但我要感谢我的这一份固执，才能让我一直坚持到现在。至于讨好别人这一方面，我会努力改进！”