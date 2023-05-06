谢娜唱跳被质疑 反击酸Ella老

（综合讯）芒果TV的《乘风2023》星期五（5月5日）晚上刚首播，即刻又掀起话题，由主持变身选手的谢娜，一度被陈嘉桦（Ella）质疑其跳唱能力。

原来在星期五晚上的节目中，谢娜的表演中甚有看头，只见她穿着露腰装跳舞，不时扭动纤腰，脱外套时更掀起全场气氛，舞功亦相当不俗。事后她在社交平台分享道：“好久没有这么畅快的在舞台上跳舞了！好开心有机会能够重新演绎。”随后，其老公张杰转发贴文，更留言：“畅快无比，淋漓尽致，无所畏惧，乘风如你。”

不料，谢娜的唱跳能力却被Ella质疑，还问她：“你是真心来这边比赛吗？为什么要这样？跳唱你可以是不是？”谢娜回应说：“你可能还不了解，我跳舞跳得很好！”但Ella又再问她：“你开过几多场演唱会？”谢娜对她说：“不过说组合你最有资格！”Ella即满有自信的说：“天花板嘛！”

蔡少芬：压力大

两人一言一语，“争锋相对”，“互不谦让”，一旁的蔡少芬突然说自己有很大压力，Ella叫她轻松一点时，蔡少芬说：“你当然放轻松啦！你跳舞跳得那么棒！”

就在此刻，谢娜逮住机会马上打蛇随棍上“酸”Ella：“没有，她也有短板！短板就是她老了。”

不过，节目中蔡少芬、Ella与谢娜“三女”围在一起时，非常嘈吵，被网友笑指是两岸三地大喇叭。

初舞台总排名 Ella第一

继王心凌之前在上季玩集体回忆杀成大赢家后，这一季同是台湾代表的陈嘉桦（Ella）亦大玩回忆杀，唱出当年S.H.E首张专辑主打歌《恋人未满》打头阵，不少年轻“姐姐”都跟着唱和，更为她拿下384分，成为初舞台总排名第一。

少了伙伴，而今独自参加节目，Ella受访时坦言独自工作倍感压力，“我有个很深刻的感受，就是自己出个人专辑，一个人面对舞台，就觉得一切好像重新开始，没有伙伴真的有点孤单，所有成败一个人要扛，压力非常大，我常质疑自己觉得自己不够好，没有那个资格，一个人出去工作时，都会觉得可能不是每个人都认识我”。

不过她说，这几天工作身边一堆工作人员说很喜欢她，让Ella很感动。

演出结束后，Ella心情难掩激动，谈到今年9月11日就要出道满22年，更感性说：“我这22年来的经历，每一分每一秒在我身上都有留下痕迹，但这些东西不会限制我去继续体验人生中更多的惊喜。”