谐星“用吃过竹签戳摊贩炸鸡” 网：丢脸丢到韩国

（东京讯）日本发生顽皮高中生在餐馆舔舐酱油瓶的风波，日前又有谐星山添宽与3名艺人在韩国录外景节目，当场拿用过的竹签戳店门口的炸鸡，引发各界炮轰。事件延烧3天，节目于5日播出的尾声公开道歉。

闹出风波的是TBS生活资讯节目“Love it！”，当时若槻千夏、福田麻贵，以及山添宽、田渊章裕各二男二女艺人在市场探询美食。途中山添宽拿用过的竹签，直接戳起放在店门口的炸鸡，送进口中开吃。两个女艺人立即出声制止：“不行！不行！”

站在摊位前的男店员也用双手比一个大叉，又比手枪手势表示“不行”，然而山添宽仍不以为意，嘴里嚼着食物、嘻嘻哈哈地说：“Love it！”这段画面被网民痛批：“这跟回转寿司之乱根本一样”“剪辑这段画面播出的电视台同样有问题”“一个人的错误让日本人形象变差”，形同丢脸丢到国外。

节目在串流平台上线时，问题画面已经被删减没有播出。节目5日播出时，主持人之一田村真子身穿黑色上衣，在尾声画面出现，说：“5月2日播出的韩国旅游画面中，发生出演人员把用过竹签直接戳店内贩售食物的行为，受到许多观众的指责，节目方对不适当的举动深切反省，并且已经向店家直接道歉。造成相关人士的困扰，以及令观众感到不愉快，在此致上歉意。”话毕深深低头道歉。

网民对田村真子代表节目道歉一事仍感到不满。有人直言：“道歉的人搞错了吧”“等到闹大了已经晚了”“应该是山添宽道歉吧”。也有人认为，是制作方将问题画面播出，因此才会由节目主持人出面道歉。