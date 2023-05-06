杨小萍“罹癌被抛弃”全假的 弟弟公开“握手告别照”

79岁资深歌后杨小萍2日惊传过世，他的艺人弟弟杨庆煌心情非常难过，6日下午在社媒贴上姐弟最后告别的握手照，并透露“恳辞花篮、奠仪，我们家族将以佛化仪式家祭，不对外举行公祭。”

杨庆煌也发文感谢大家的关心，承诺会更加努力延续姐姐热爱演艺歌唱的精神！他说：“庆煌恳请大家继续热爱杨小萍，就多听听姐姐的歌，常常唱着姐姐的歌，请大家就以 《对你怀念特别多》来祝福我姐姐杨小萍！”这个帖子感动不少网民，纷纷请杨庆煌节哀顺变。

zaobao.sg记者发现网上近来冒出多个视频，讲述她晚景凄凉，有说她三婚二离，被丈夫打断腿，也有说她患癌后儿子不闻不问的，标题非常耸动，不过已遭驳斥。

杨庆煌经纪人日前代为出面回应，透露杨小萍是因为高龄离世，网上传她的心酸景况都是假新闻。他说：“她很幸福，她的老公很帅。”而且杨小萍近年身体无病痛，离开时家人都陪在身边，可以说毫无遗憾。

杨小萍淡出幕前多年，生前是本地舞台常客，独特优美的唱腔，让她长年受到歌迷欢迎。她唱红的经典歌曲除了《对你怀念特别多》，还有《今夜雨蒙蒙》《酒醉的探戈》《美酒加咖啡》《梦难忘》《梦醒不了情》《你曾经爱过我》《我还是永远爱着你》，都带有上世纪六七十年代的苦情风味。

网上散播她晚年谣言的视频，约共有20万人点击。相比之下，她的多个怀旧经典歌曲视频传播更广。单是其中4个最多人点击的组曲视频，加起来至少有150万点击，这还不包括数十个零星的歌曲视频，保守估计总点击量应该超过300万。