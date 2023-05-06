古力娜扎的“裤子”承受了多少价值诉求？

4月底，多名中国网民在网上晒出与女星古力娜扎在环球影城见面的照片。她所穿的牛仔裤，因比基尼外露的设计引发热议。

这条裤子在热议中受到了高度关注，从价格到品牌再到谁穿过，甚至连设计理念都被一一敲出来，并且一举拿下多个热搜话题。

裤子特别在于露出比基尼裤头，却又不露出私处，但依然引起争议。为什么？

支持的人要自由 反对的人“想歪”？

新闻评论员黄秋迪认为：“大概是因为古力娜扎是当红明星，自身的流量给话题增加了份量，又因为比基尼被设计成了裤腰，私服就成了设计的亮点，戳中了一些人的痛点。”

持反对意见的人，从公序良俗的角度出发，认为这样会抑制道德风尚，降低社会风气。有人认为这是“刮边”——虽然裤子不露出私处，但“外穿内裤”的做法却带有性意味。黄秋迪说：“这让我想起了鲁迅的名言，看到短袖立马想到白胳膊，立马想到裸体，立马想到生殖器，立马想到性交，立马想到杂交，立马想到私生子。从这个角度来看，问题不在于穿衣服的人，而在于想歪的人。”

也有很多人支持。有些人觉得很酷，很好地展示了自己的身材。也有人建议人们可以自由穿自己想穿的衣服。黄秋迪说：“我个人认为提倡着装自由是可以的，但不能把自由理解为没有限制。自由并不意味着什么都可以背，不能用太多的力来支撑。”

衣服对个人权利的捍卫和保护

为什么一个人的衣服款式和面料会成为人们热议的话题？黄秋迪解释：“因为服饰是网友争论时最浅层的社会表现，服饰被赋予了深层含义。正如有网友所说，如果公众人物的裤子放不下，普通人穿吊带裤可能会被羞辱。毕竟，人们担心的是，在未来的某一天，他们也会被置于与古力娜扎相同的位置，被审视、被评判、被围攻。衣服因此不再是衣服，而是对个人权利的捍卫和保护。”

黄秋迪认为争论意味着不同的观点，是正常的事。“我们应该允许不同的声音，但是讨论的前提是要尊重别人，尤其是走在前列的古力娜扎。

“其实，只要不暴露私处，任何衣着都可以商量；只要没有人身攻击，任何讨论都可以。”

古力娜扎不为舆论所迫 自信自觉自尊

黄秋迪指出，无法接受陌生人的这种着装也隐藏着一种微妙的感觉，就是担心“身边的人”效仿，所以，既然无法控制别人，那么阻止就是唯一的方法。

基于以上，围绕一条裤子的争论呈现出不同群体的意识形态价值。裤子引发的使用问题值得理性讨论，但不能无脑批评，更不能人身攻击。“我们不能强迫所有人都同意我们的观点，但应该有共识：追着别人的裤子指指点点，一点都不礼貌。”

面对风起云涌的舆论，古力娜扎回应称：“我不觉得我的衣服有问题。黄秋迪认为：”这份大方与自信，在众说纷纭中成为了本案最大的亮点——不为舆论所迫，而是自觉自尊。所以，网民千万不要把自己的价值诉求寄托在别人的裤子上，他们受不了，你也不能指望。”