周杰伦港开唱一票难求 粉丝各出奇招免费听

周杰伦疫情后重启“嘉年华世界巡回演唱会2023”，香港站5月5日于中环海滨活动空间开锣，他以《半兽人》《本草纲目》《断了的弦》等歌曲为演唱会揭开序幕，全场观众挥动荧光棒气氛嗨爆。演唱会一票难求，无法入场的观众无所不用其极，各出奇招。

首先是会场外挤满人群，好像野餐一样席地而坐听歌。平时其他歌手在中环海滨开唱，总会有买不到票的歌迷带齐家当去到场外免费听歌，那里被戏称为“场外摇滚区”。有人为求看到场内情况，甚至不惜攀上3米高的围墙看偶像。

游艇公司办游船听歌团有游艇公司更想出一个商机吸引买不到票的歌迷，搞了个每人收费118新元的“游船听歌”团，让粉丝出海在船上欣赏周杰伦演唱会，在维多利亚港中央听歌感受气氛。此外，也有富豪为了偷看周杰伦的演唱会，砸下重金包租游艇出海。他还邀请了数十个朋友上船，大家一边开派对一边看演唱会。