SE7EN与李多海婚礼曝光 SJ和BIGBANG等献祝福

（首尔讯）39岁韩国女星李多海（Lee Da-hae）以《我的女孩 My Girl》红遍亚洲，近年转战中国直播圈带货。她与38岁的SE7EN（Choi Dong-wook）爱情长跑8年，3月宣布互订终身。

两人星期六（5月6日）晚上在首尔新罗饭店宴客，宾客众星云集，包括与SE7EN同期的金在中（Kim Jae Joong）、前师弟团BIGBANG的G-DRAGON（GD）、太阳（Taeyang）与大声（Daesung）、Super Junior（SJ）利特（Leeteuk）、希澈（Heechul）、东海（Donghae）、银赫（Eunhyuk）和圭贤（Kyuhyun）都出席，就连退团的强仁（Kangin）也现身祝贺。

婚礼歌手阵容找来太阳、原声带女王GUMMY和一代女团S.E.S.主唱Bada，SE7EN的谐星好友金俊浩（Kim Jun-ho）和曹世镐（Jo Se-ho）则担任司仪。

Super Junior的利特、银赫和圭贤出席婚礼。（xportsnews截图）

李多海身穿缕空白纱头戴皇冠

李多海和SE7EN交往8年共结连理，介绍两人认识的《听见你的声音》演员崔星俊（Choi Sung Jun）功不可没。崔星俊在IG公开场内照，李多海穿着缕空白纱、头戴皇冠，SE7EN深情搂着她的腰拥吻，画面唯美浪漫。

李多海与SE7EN认识多年，2016年被《Dispatch》公开曼谷约会照，一年地下情才曝光。他们交往初期为了避人耳目，几乎都在海外约会，还会刻意分开搭不同班机，近几年感情稳定才大方晒恩爱。SE7EN在3月宣布于5月6日与李多海结婚，李多海也害羞写道，“我会成为好妻子更体贴他，成为他很大的力量生活着”。

小两口选择的新罗饭店Dynasty厅，可容纳300到700人，包括全智贤（Jun Ji-hyun）与富三代崔俊赫（Choi Joon-hyuk）、张东健（Jang Dong-gun）与高素荣（Ko So-young）、南宫珉（Namkoong Min）与女模秦雅凛（Jin Ah Reum）等都选在这里完婚。婚礼资讯网站上显示，该场地租费为350万韩元（约3500新元），光是花卉装饰就要1400万韩元（约1万4000新元）。