陆小芬复出演理发师 地铁上抱“人头”回家练习

阔别影坛20年，66岁台湾演技派女星陆小芬复出拍电影，为练剪刀功夫，假人头摆桌上，吓坏慈母！

陆小芬是台湾影坛标志性人物，年轻时形象美艳性感，常演“女性复仇角色”，1983年曾以《看海的日子》荣获第20届金马奖最佳女主角，1987及1988年再凭《桂花巷》、《晚春情事》两片连续夺得第33、第34届亚太影展影后殊荣，成绩辉煌，90年代，她逐渐淡出演艺圈……

20年后，陆小芬为电影《本日公休》再次重作冯妇，复出大银幕，但第一次洗尽铅华，演绎一个经营台式家庭理发厅的理发师阿蕊。

陆小芬应第11届新加坡华语电影节活动难得接受《新明日报》访问，她表示答应拍《本》片是为剧本打动，记者看了《本》片，惊叹陆小芬顶上功夫了得，私底下也是美发高手吗？

母亲被桌上“人头”吓坏

陆小芬向记者透露：“剪发课程是导演安排的，前后两个月剪发特训，每天早上都坐车到天母去练习剪发，坐捷运（地铁）就坐一个小时，准时上下班，然后抱着假人头回家练习。”

披毛巾、披围巾、热敷、刮胡子、洗头、梳油头、电剪剃发、清理发屑样样来，陆小芬带回家“料理”的假人头发，从短发到长发都有，一段时间，家里满地都是练习剪下的头发。

练出熟练的剪发技术后，陆小芬也出手帮家中慈母修剪顶上三千烦恼丝，“她年纪也大了，所以就在家剪一剪。”

由于练剪发练到农历新年，陆小芬带着两个假人头回家吃火锅，半夜把假人头放桌上吓坏妈妈，差点心脏病送医！

获大坂电影节最佳演员奖

陆小芬为《本》下的功夫没白费，她获颁日本大坂电影节“最佳演员奖”，影片还勇夺“观众票选奖”，对此，她感性说：“这一次得奖跟以前不一样，以前就是追着荣耀跑、追着肯定跑，这一次心态上多了一份触动与感动。”

得奖再次令她联想到许多一路走来的心境，很难一言以蔽之。

据悉，《本》是导演傅天余母亲的故事，但直至拍摄前一天，她才跟傅妈妈简单打个招呼，演出并未模仿她。

全片难度最高的，是陆小芬为弥留顾客许医生剪头发的那一幕。

“那场戏真的很催泪，我演的阿蕊个性坚强，纵然七情六欲在心里，看到许医生时不能掉眼泪，直到导演要求角色‘宣泄情绪’，我才用一颗眼泪把不舍、把人的生老病死记录下来，也消化了阿蕊对于生命的理解。”

提起与片中演员陈庭妮、傅孟柏、方志友等合作的印象，陆小芬表示众人一起上肢体语言课，很快就拉近距离，没有格格不入的感觉。

不排斥演电视剧

或许被《本》点燃演艺之火，无论电影或电视剧，陆小芬放话，只要有合适的剧本都不排斥演出。

访问时，陆小芬避谈所有私人问题，但问起演艺事，她很乐于分享。

问及当今影坛欣赏的演员，陆小芬点名梅莉史翠普，例如她拍的电影《麦迪逊之桥》，“我佩服她演什么像什么，演员就该像她一样，把生活经验放在作品里，展现生命力”。

另一个她欣赏的是演《天国之驿》的吉永小百合：“她以前就是演那种玉女掌门人，可是在《天》里，她出演活寡妇，展现情欲宣泄，没有裸露，但她的表情就让人很信服。”

陆小芬在《本》鲜少涂脂抹粉，但面容改变不大，保养秘诀是什么？

她笑说：“保养秘诀就是睡大觉，以及要常保心情愉悦！我现在已经学会不要把情绪带到床上去，像我有去学印度呼吸，同时做瑜珈、流一点汗，让自己更好入眠。”