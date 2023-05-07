张智霖爆儿子爱和妈咪作对 锺镇涛自觉亏欠大女儿

（香港讯）由马时亨主持的TVB访谈节目《马时亨 香港情》星期六（5月6日）播出了第三集，邀来锺镇涛及张智霖大谈爸爸经。

张智霖谈到现年16岁的儿子魔童时笑指对方很另类：“很喜欢跟妈咪作对，很正常，十六岁比较叛逆，跟我就好一些，从小到大都亲近，很好聊。”他提到前年魔童跟随他和袁咏仪到中国住了数个月，当时他偶尔需要离开一段时间去工作，有一次魔童竟踩着单车追着他的车子，让张智霖很感动，“那时候他十四五岁，每次我离开去工作他都不舍得，那段时间是他刚想长大变成男人，但心里面依然很依赖你。”

张智霖和袁咏仪的儿子魔童正值叛逆期。（互联网）

锺镇涛则强调父母需要与时并进，育有一子三女的他对三名女儿的教育方式，随着时代转变而作出调整，并笑指现今社会孩子才是做主的人。他很重视为孩子开拓眼界：“现在的孩子见识要多，他们十几岁跟我们以前差好远，每个假期去不同的地方玩，冬天滑雪，夏天去海滩，他们的见识不同了，吸收的东西也不同。家长也一样，我最大的孩子和最小的孩子，都对我有很大的影响，我就一路学习，活到老学到老。”

锺镇涛还分享与三个女儿难忘的事，提到大女儿时他内疚地说：“我大女儿嘉晴从来不运动，但有一天无端端叫我出席运动会，但我没空去。她回家后我问她有没有参加什么项目？她说拿了两金一银，我那时才知道原来她跑得很快。我好罪过，原来她那么厉害我都不知道。”