李多海与Se7en大婚 中国粉丝团飞首尔见证婚礼

39岁韩国女星李多海和38岁歌手Se7en（崔东昱）爱情长跑八年，两人星期六（5月6日）韩国时间傍晚6时在首尔新罗酒店举办婚礼，婚礼仅邀请双方家人及亲朋好友。婚礼现场装饰着许多花朵和草木，显得非常浪漫。Se7en的好友金俊浩和曹世镐则担任婚礼主持。

Se7en曾在YG娱乐待了10年，因此YG旗下的前同门BigBang成员GD（权志龙）、大声、太阳等都到场，太阳也和Gummy及女团S.E.S.成员Bada一同为婚礼献唱。Super Junior几乎一半成员出席婚礼，包括利特、东海、银赫、圭贤、希澈等，连前成员强仁也意外合体。其他嘉宾还有名厨白种元夫妻、金在中、朴诗妍、前女团I.O.I林娜荣、郭时阳等，就连平时难见到的李洙赫、作曲家Teddy都到场祝福。

李多海的中国粉丝团也前往现场，共同见证这一重要时刻。据悉，李多海得知中国微博粉丝团特地飞往韩国祝贺、送礼后非常感动，主动邀请他们到婚礼现场，人生大事找来粉丝参与其中，美谈马上在微博传开。