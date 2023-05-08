李多海与Se7en大婚 中国粉丝团飞首尔见证婚礼 订户 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月8日 5:00 AM 李多海（上图右）和歌手男友Se7en爱情长跑八年，两人5月6日在首尔新罗酒店举办婚礼（左图）。（互联网） ↑太阳为婚礼献唱，GD（左图）穿着灰色西装抵达。（互联网） 李洙赫难得亮相。（互联网） Super Junior近一半成员出席婚礼，包括利特（左图）和希澈（右图）。（互联网） 字体大小:小中大39岁韩国女星李多海和38岁歌手Se7en（崔东昱）爱情长跑八年，两人星期六（5月6日）韩国时间傍晚6时在首尔新罗酒店举办婚礼，婚礼仅邀请双方家人及亲朋好友。婚礼现场装饰着许多花朵和草木，显得非常浪漫。Se7en的好友金俊浩和曹世镐则担任婚礼主持。Se7en曾在YG娱乐待了10年，因此YG旗下的前同门BigBang成员GD（权志龙）、大声、太阳等都到场，太阳也和Gummy及女团S.E.S.成员Bada一同为婚礼献唱。Super Junior几乎一半成员出席婚礼，包括利特、东海、银赫、圭贤、希澈等，连前成员强仁也意外合体。其他嘉宾还有名厨白种元夫妻、金在中、朴诗妍、前女团I.O.I林娜荣、郭时阳等，就连平时难见到的李洙赫、作曲家Teddy都到场祝福。李多海的中国粉丝团也前往现场，共同见证这一重要时刻。据悉，李多海得知中国微博粉丝团特地飞往韩国祝贺、送礼后非常感动，主动邀请他们到婚礼现场，人生大事找来粉丝参与其中，美谈马上在微博传开。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 偷吃朋友夫找乐子 得州主妇冷血挥斧杀友 观众大声说：《家人之间》为何没办开播记者会？