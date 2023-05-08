当法律界“灭绝师太” 林夏薇每天补脑记对白 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年5月8日 5:00 AM 林夏薇在《法言人》饰演擅长打离婚官司的律师。她自认跟角色一样有两面性，工作时严谨，私下则比较活泼。（TVB提供） 林夏薇（左）剧中与马国明从好朋友的友情逐渐升华为爱情。（TVB提供） 相隔多年再跟马国明（左）搭档，林夏薇认为两人都成熟不少。（TVB提供）字体大小:小中大由视帝后马国明和林夏薇、黄嘉乐、张颕康主演的无线剧《法言人》正在热播，剧中林夏薇饰演擅长打离婚官司的律师田佑家，是法律界的“灭绝师太”。不过这个“灭绝师太”不易当，除了必须熟背法律专业名词，一场官司戏的对白可长达几页纸，十分考记忆力。提及这部剧曾因疫情停拍，林夏薇接受《联合早报》访问时以录音作答：“多少会有影响，因为情绪一路都很代入连贯，刚刚拍顺了，突然停下来，（角色）情感会断，但没办法。”林夏薇在停拍期间没有闲下来，为了确保继续沉浸在角色的状态里，私下不停地重温对白，记住“那个感觉”，“有时背了很长的一段对白，就会想快点拍，但（因疫情停拍）变成我一路要将这些对白hold住在脑海里，不能忘记，长时间一直记住，每天练习，keep住角色的连贯性。”她指出拍《法言人》期间，每天喝补脑饮品，睡前会过一次对白，睡醒睁眼之前也会过一次对白“才敢睁开眼睛”，“不然会很怕！我随时随地不停地在背对白，有时会录下自己的对白，一边开车一边听。因为我在庭上必须呈现很淡定灭绝的感觉，首先要很熟悉对白才做得到。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 影视 无线TVB 电视剧 偷吃朋友夫找乐子 得州主妇冷血挥斧杀友 观众大声说：《家人之间》为何没办开播记者会？