当法律界“灭绝师太” 林夏薇每天补脑记对白

由视帝后马国明和林夏薇、黄嘉乐、张颕康主演的无线剧《法言人》正在热播，剧中林夏薇饰演擅长打离婚官司的律师田佑家，是法律界的“灭绝师太”。不过这个“灭绝师太”不易当，除了必须熟背法律专业名词，一场官司戏的对白可长达几页纸，十分考记忆力。提及这部剧曾因疫情停拍，林夏薇接受《联合早报》访问时以录音作答：“多少会有影响，因为情绪一路都很代入连贯，刚刚拍顺了，突然停下来，（角色）情感会断，但没办法。”

林夏薇在停拍期间没有闲下来，为了确保继续沉浸在角色的状态里，私下不停地重温对白，记住“那个感觉”，“有时背了很长的一段对白，就会想快点拍，但（因疫情停拍）变成我一路要将这些对白hold住在脑海里，不能忘记，长时间一直记住，每天练习，keep住角色的连贯性。”

她指出拍《法言人》期间，每天喝补脑饮品，睡前会过一次对白，睡醒睁眼之前也会过一次对白“才敢睁开眼睛”，“不然会很怕！我随时随地不停地在背对白，有时会录下自己的对白，一边开车一边听。因为我在庭上必须呈现很淡定灭绝的感觉，首先要很熟悉对白才做得到。”