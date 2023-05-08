偷吃朋友夫找乐子 得州主妇冷血挥斧杀友

爱与死亡

Love & Death

可上HBO Go观看

由前汤嫂Nicole Kidman（妮可基嫚）当执行制作人，导过《双峰》（Twin Peaks）等的美国知名资深女导演Lesli Linka Glatter（莱斯利·林卡·格拉特）所导的迷你电视剧《爱与死亡》（Love & Death）让人有追剧的冲动，因为开场从高空缓缓拍摄大地翠绿的得克萨斯州怀利，接着是地面上的宁静社区，镜头继续慢慢前进，来到一间美丽的房子大门，然后往屋里去，是有条不紊的客厅、饭厅，最后来到浴室，里头从地板、墙壁到浴缸等，都是血迹斑斑。

这是一起冷血凶杀案。凶手与被害者，到底有什么深仇大恨？

《爱与死亡》的肯蒂（左起）与夫婿帕特受邀到艾伦与贝蒂家中吃饭。（HBO Go提供）

改编自得州真实凶杀案

《爱与死亡》改编自美国得克萨斯州1980年代的真实案例，此凶杀案轰动一时，之前已改编成串流平台Hulu的迷你电视剧《肯蒂》（Candy），由辣妈Jessica Biel（杰西卡贝尔） 挑大梁， 并于2022年推出。这回改编成《爱与死亡》 ，也深受欢迎，知名网站烂番茄观众给予的爆米花新鲜指数高达92%。

《爱与死亡》刻画肯蒂蒙哥马利（Elizabeth Olsen，伊丽莎白欧森饰）是个对生活有所不满的家庭主妇，后来和教会友人贝蒂葛尔（Lily Rabe，莉莉拉贝饰）的丈夫艾伦葛尔（Jesse Plemons，杰西普莱蒙饰）发展婚外情。1980年6月13日，艾伦联络不上贝蒂，请邻居前往家中查看，这才发现贝蒂的遗体。尸检结果显示死者身上有41道由斧头造成的伤痕。

先说演员的组合，曾演出《复仇者联盟》（Avengers）系列绯红女巫汪达的伊丽莎白是美女，与真实案例样貌平凡的肯蒂有段距离，饰演艾伦的杰西普莱蒙，比本尊还不帅。两人是美女与野兽的组合。不过曾凭《犬之力》（The Power Of The Dog）“弟弟”角色入围奥斯卡男配角奖的美国演员杰西普莱蒙，戏演得好。他的好演技使得观众在潜意识中，也觉得他配得上伊丽莎白。

片中主人公艾伦，真的叫人一言难尽，不帅、不温柔、不大方，不会甜言蜜语，甚至连法式接吻都不会。不过各花入各眼，肯蒂还是看上他。肯蒂勾引他的原因让人百思不解，她厌倦了家庭主妇的生活，想给自己找点乐子，于是主动缠上艾伦，两人终究成为炮友，还约法三章：如果互爱上对方，这段婚外情就要结束。

本尊肯蒂（左）与夫婿帕特（右）在贝蒂遭杀后的四年离婚。（互联网）

审视女人和时代的情绪冲突

一般人包括我的直觉是：肯蒂的头壳坏了，不然怎会以父亲的人生箴言“一个人不成长，就是走向死亡。一个人不寻找，就是迷失了方向。”来激励自己去与艾伦发展婚外情？如果我是她的老爸，一定愤怒地从棺木里爬出来狠狠敲醒她，她的幸福，是建立在别人的痛苦上。当然，一巴掌打不响，偷吃的丈夫等人，也有一定的责任。伊丽莎白为这部迷你电视剧接受媒体访问时说：“有些人看到这个案件的结果，只会想要把当事人贴上人格缺陷或精神疾病的标签，但这部戏想要呈现更多这个女人和她生活的时代之间的情绪冲突，比较不是要描写一些被妖魔化的东西。”

本尊贝蒂与夫婿艾伦。（互联网）

身为得州人的导演莱斯利也提出自己的看法：“这是美国梦的黑暗面。一个20岁就结婚的年轻女性，她做对了每件事，有孩子有家庭，内心却有个巨大的空洞，导致她得用很糟糕的选择来填补。”莱斯利强调，《爱》并没有要为凶残命案粉饰太平，“肯蒂无疑做了很骇人的事，但去理解每个人所处的情绪位置，对我来说很重要。贝蒂也是复杂的角色，她有不错的职业，但也有自己要面对的问题，我并没有想要把她变成坏人，她的遭遇非常可怕。”

《爱与死亡》人物讲话都轻声细语，刻画婚姻关系的冲突缺乏张力，不过影片整体的氛围还是暗流涌动，也让人去思考婚姻关系，婚姻生活中的情感释放等等。

《爱与死亡》共七集，4月27日已推出三集，过后每周推出新一集，5月25日是最后一集。（英语对白，附中文字幕）