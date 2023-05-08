梁志强认为有必要提醒父母：孩子不傻

本地名导梁志强将开拍《小孩不笨3》，梁志强认为有必要提醒新一代的父母：孩子不是傻子！

梁志强2002年所执导的《小孩不笨》口碑与票房叫好，影片在台湾等地也获得关注，而《小孩不笨》后来拍摄成电视剧，也受到青睐。时隔21年，梁志强认为有必要继续探讨父母对孩子教育的观点而决定投入《小孩不笨3》的制作。

梁志强透过制作公司mm2娱乐对本地媒体透露：“全世界的父母越来越关注他们孩子的学习，有些人可能已经不自觉地把他们未实现的梦想放在孩子身上，这没有什么对错之分，但最重要的是让我们的孩子按照他们的能力和才干学习。”

梁志强说，许多家长习惯于认为，良好的学习成绩意味着这就是孩子未来的一切。因此，他们不遗余力地促使自己的孩子在学业上取得优异成绩。没有家长喜欢自己的孩子输给别人，但每个人都忘记了，每个孩子来到这个世界上都有不同的天赋和能力。通过正确的训练和发展，这些天赋和能力将使孩子大放异彩。如果父母只关注孩子的学习成绩，就会忽视他们的其他才能。”

梁志强强调：“孩子从来都不是傻子，希望通过这部新电影中四个孩子的学习过程，父母能够学会更好地与他们的孩子沟通，让他们成长为最好的自己。”

透过互联网宣布选拔试镜细节

《小孩不笨3》将延续《小孩不笨》和2006年的《小孩不笨2》的足迹，探讨了当前教育系统的新主题。电影将于星期一（5月8日）晚上9点透过互联网宣布开始选拔试镜的细节，读者可透过 @jackneock、 @jteamsg和@mm2singapore的官方脸书页面了解更多细节。

《小孩不笨3》由J Team、mm2娱乐出品和发行，该片的制作和发行计划将在稍后公布。