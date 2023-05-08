吴耀汉儿子曝父亲曾久病厌世

（综合讯）资深港星吴耀汉以福星系列走红，堪称港片黄金配角，他于4月10日不幸离世，享寿83岁。吴耀汉晚年病痛缠身，除了因心脏血管栓塞动过手术外，肾脏功能也只剩一成，需要每天洗肾。他的儿子吴嘉龙5月7日在社媒IG悼念父亲时，首度透露吴耀汉曾因久病厌世试图轻生。

吴嘉龙在IG以英文回忆某天早上去叫父亲起床吃早餐时，吴耀汉突然对他说：“昨晚我试图自杀，但没成功。”他则鼓励爸爸：“也许你应该尝试一些你擅长的事情，比如说活着。”接着父子俩相视而笑。

吴嘉龙写道：“就像生活中的所有事情一样，无论是欢笑还是悲伤；幸福还是恐惧，当我们回首往事，有时会有遗憾，有时会有欢乐。但我们要记住，这一切都会过去。”

此外，吴嘉龙也公开吴耀汉出殡事宜，讣闻上写着5月8日在香港红磡世界殡仪馆设灵，下午4时是家祭，5时后设公祭，5月9日下午2时将会举行告别仪式。

吴嘉龙公开父亲出殡事宜。（取自吴嘉龙IG）

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新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

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