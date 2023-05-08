挨批“霸凌文字工作者” 黄子佼列六点反击

（台北讯）台湾名嘴黄子佼早前发现自己刊登在《天下杂志》专栏文章的内容遭到大幅删改，由于没有事先告知，导致他不满杂志方，最终决定终止合作。

事件闹到杂志方出面道歉，对此有网友认为杂志方只是想将难读的文字改得易懂，力挺杂志方“能化腐朽为神奇也真是辛苦了”，并且网友质疑黄子佼是想借自己名气和人脉来霸凌读者和文字工作者，直言他是“在众多相关从业人员是非不分按赞帮腔的氛围下，让自己也失去是非判断能力。”网友也指出，黄子佼才是事件中的违约方，若要求下架过往文章，应退回稿费。

“我才被霸凌”

星期天（5月7日）晚上，黄子佼为此将自己的想表达的重点分为六点以维护自己。黄子佼表示，自己的文字不是文字比赛，“讲的是我比编辑台理解的事物”，并认为网友用词“腐朽”有点言重，因为杂志方删除了不该删除的部分，导致文章已经脱离他想表达的原意。“第二，如果硬要说，我才是被XX（霸凌）的一方呀？这与是不是名人无关吧？”

至于稿费，黄子佼认为那是自己的收入，虽然他要求下架过往文章，但杂志纸质版本已经不可能“下架”或更改文章，觉得退回稿费也无用，最终决定直接捐出。

黄子佼最后提出想与该网友交朋友，认为对方在明，自己在暗：“对等公开互动一下，比较不会流于您误解后又在此XX（霸凌）我唷。”