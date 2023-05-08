留下幼女出国进修 文素利对新剧角色感同身受

Disney+原创韩剧《较量人生》（R·A·C·E）将于5月10日（星期三）首播，四位主角李沇熹、文素利、洪宗玄、郑允浩，以及导演李东尹5月8日（星期一）举行线上记者会，之后接受《联合早报》视讯访问，文素利谈到为何对角色感同身受时，难得地透露自己过去的一段经历。

《较量人生》是职场剧，讲述没有亮眼学历和背景但对工作充满热情的朴允昭（李沇熹饰），进入大企业任职，努力靠自己的能力奋战，并以上司、公关界精英具伊贞（文素利饰）为榜样。朴允昭的好友兼同事柳才旻（洪宗玄饰）与朴允昭完全不同，他认为生活比工作重要，对工作没有热忱。徐东训（郑允浩饰）是公关公司CEO，本来想挖角朴允昭，在朴允昭进入大企业之后，两人因为工作而建立关系。

聚焦上班族的挑战挣扎剧情刻画上班族面对的挑战和挣扎，其实演员也面对类似的问题。《联合早报》记者问四人是否在角色身上找到共鸣，文素利提起自己的经历：“剧中具伊贞有一个女儿，她曾经想到国外深造，为此和家人起冲突，吃了不少苦头。我自己也有一个女儿，在她刚学走路时，我决定到国外深造，很多人问我为什么这样做，女儿需要我。但我当时对事业感到不安，非常渴望到国外学习，提升演技，很幸运有母亲的帮助，当时的环境也允许我兼顾学业和家庭。虽然具伊贞跟我不一样，她没能如愿，但我能体会她的心情。”