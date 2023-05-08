曾与黄靖伦“同学” 廖永谊参加歌唱比赛却遭淘汰

大家是因为梁志强的《我们的故事》系列电影的“阿龙”角色而对本地艺人廖永谊熟悉，殊不知，原来他有歌手梦，还曾经与黄靖伦在海蝶音乐是同学。

廖永谊星期一（5月8日）接受《联合早报》电访时说：“很少人知道我10多岁就在海蝶学唱歌，我和黄靖伦还是同班同学。我参加过很多比赛，但没赢过。”

廖永谊后来没有成为海蝶的签约歌手，他说刚开始有小小 的遗憾：“后来也认清自己的能力，有自知自明，就不觉得遗憾。”他说，看现在的选秀节目，不论是中国大陆、台湾或香港等，即便是街头歌手，都唱得很好。他说：“几时才会轮到我？”他也打趣地说，当年学唱歌是被身边的长辈“误导”了，“年轻时就爱唱歌，听到长辈赞美我的歌声，还叫我去当歌手，我就误以为自己唱歌很行，跑去学唱歌。”

廖永谊2016年开始，在戏剧展露光茫，但还是没忘记哼哼唱唱，他现在常常受邀到一些场合唱歌，此外也担任制作人，制作了两支MV——《赴汤蹈火》与“Medley”。《赴》星期一（5月8日）傍晚6时将透过廖永谊的脸书、J team脸书与Kelvin Sng Productions的脸书推出。

《赴汤蹈火》MV里的廖永谊服装与发色比较花哨。（受访者提供）

以前学唱歌现在ＭＶ派上用场

廖永谊说：“当制作人不容易，要找拍摄场地，协调所有参与MV的人的时间，以及与导演沟通，很有挑战。”他也在两支MV中演唱，说：“过去在海蝶学的，有应用上场。”

廖永谊以前也曾推出一些MV，《赴》则蓄着一头金色头发，服装也鲜艳。他说：“我久久才发一次MV，发型与西装就来得花哨一点，哈哈哈。”《赴》里为他的演唱伴奏的年轻乐队是他在表演场合上所合作的。

廖永谊曾因为网络买卖生意做得不好等因素而情绪陷入谷底，他花了一两年才走出来。他把经历倾注在《赴汤蹈火》里，说：“每个人都有不顺的时候，要勇敢面对困境走出来，《赴》就传递出这样的正能量。”《Medley》则是金曲组合，稍后才推出。

他说，自己情绪陷低谷时，幸好去年尾遇到给予他鼓励的一些贵人，“《赴》的作曲人陈华兴就在我情绪低落时，等了我一年，我很感激他。”

曾因情绪不稳定辞演《卫国先锋2》，去年尾已全面复工的廖永谊目前在拍摄8频道电视剧《陪你到最后》，他预计自己的戏份会在今年8月拍完。谈到电影演出，他打趣地说：“我要去叫梁志强给我角色演。”顿了顿不忘补充：“不过还是得看有适合的角色吗？”

疫情最艰难时，廖永谊演艺工作停摆苦不堪言，不过他没有被击倒、积极转换跑道，直播带货求存，还与好友合资，当起咖啡店海鲜串烧锅小老板。不过，他透露：“经营了半年，做不起来，一年前关掉了。”

廖永谊（左）与女友交往四年，他感激对方在他人生低谷时不离不弃。（受访者提供）

廖永谊与漂亮的女友虞妙玲相恋四年，在廖永谊人生最低潮时，女友都陪伴在侧，所以廖永谊对女友除了爱，还包括满满的感激 。提到婚事，他笑笑地说：“媒体都写了很多次，我讲到都有一点心虚了。时间到就会结婚，再让媒体知道。”

《赴汤蹈火》导演陈庆光说，得在两天内完成MV的拍摄很具挑战。（受访者提供）

《赴汤蹈火》与“Medley”由陈庆光所导。陈庆光受访时说：“是颇挑战的，因为拍摄MV要一直换镜头的角度，两支的拍摄时间也只有两天，其中‘Medley’很长，将近七分钟。”