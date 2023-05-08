前资深娱乐人管伟华癌逝 家人遵照遗愿举行海葬

本地前资深娱乐人管伟华病逝，享年73岁。

管伟华的太太刘凯欣（知名前主持人）向《联合早报》透露，丈夫于星期天（5月7日）晚上7时30分，在黄廷方综合医院逝世，死因是淋巴癌。

家人遵照管伟华的意思，丧礼一切从简，不设停柩处，星期二（9日）在万礼火化场举行盖棺仪式及火化，星期三（10日）进行海葬。刘凯欣说：“海葬是他多年来的心愿，家人都清楚知道。”

刘凯欣和管伟华育有两个懂事孝顺的儿子，她透露管伟华近年已退休，但偶尔会接一些娱乐相关的顾问及咨询工作，近年更醉心于收集茶壶。

管伟华（前排左）和刘凯欣（前排右）与（后排左起）小儿子管乐年、大儿子管乐天及媳妇吴瑞云合影。（刘凯欣提供）

管雪梅遗憾无缘“双管齐下”

资深媒体人管雪梅在脸书悼念管伟华，写道：“和小管没有亲戚关系，但因为管姓人家不多，同在娱乐圈，所以不只一次被问及‘小管是你弟弟吗？’

她接受《联合早报》访问时说：“我和小管都在娱乐圈多年，他曾提议一起在报章开辟一个名为‘双管齐下’的专栏，写一写娱乐圈的故事。但后来各忙各的，一拖再拖最后不了了之，如今让我十分遗憾。”

管雪梅（左）在脸书悼念管伟华。（取自管雪梅脸书）

曾与邓丽君周润发等合作

管伟华早期在本地娱乐圈是名号响亮的人物，他年轻时当过经纪人，安排艺人四处演出，70年代初刚出道的台湾歌手邓丽君，也在他的旗下。

周润发1983年因合约纠纷被TVB雪藏，他积极寻找其他门路，后来与管伟华及其他圈内人合组“影舞者”制作公司，签过刘德华与关之琳。

上世纪80年代进军唱片业后，管伟华追随本地风格和天下等唱片公司，把许多港台歌曲带到正在开放的中国市场。当年黎沸挥和岳雷等本地歌手的作品，也都是通过管伟华引入中国。

管伟华1992年结识中国歌手孙楠，因为欣赏对方的才华，于是和他签约出片。他1994年在丹戎巴葛开设“50年代酒廊”，孙楠成为第一批驻唱的中国歌手。