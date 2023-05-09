蔡天凤案最新进展 传郭富城背后“加速警方行动”

（香港讯）香港名媛、郭富城妻子方媛闺蜜蔡天凤2月底爆出遭前夫一家分尸惨案，让当地居民至今仍深感恐惧，该案件至今累计有7人被捕，8日再次提讯。据港媒报道，有消息指当初警方之所以会快速展开行动，背后其实与郭富城有关，由于蔡天凤是方媛好友，据说方媛得知对方失踪后非常伤心，郭富城随即联络警方高层求助。

此外，案发地点附近的屋子据指这阵子皆无租客、买家上门，有房仲透露，因为案件实在太轰动，估计需要数十年才能洗去阴影，再次看见该案件对香港社会的影响。

案件8日开庭提讯，已拘捕到案的6名嫌犯中，邝氏父子三人被控犯一级谋杀罪。控方披露，分尸现场获取的一件外套上，验出了蔡天凤前家婆李瑞香的DNA，尚有更多证物有待检验。

8日，蔡天凤碎尸案如期开庭。警方共拘捕了与此案有关联的6名嫌疑人，并分三个案件起诉。6名嫌犯8日下午到九龙城法院提讯，全部被告暂时无须答辩。

其中，首案的4名被告分别是死者的前夫邝港智（28岁）、前大伯邝港杰（31岁）、前家翁邝球（65岁）及前家婆李瑞香（63岁，退休人士）。

此案中，邝氏父子三人被指控于2023年2月21日，在大埔汀角路龙尾村56B号地下室谋杀了蔡天凤，并残忍分尸；前家婆李瑞香则被指控于2023年2月23日，销毁了对她进行刑事调查的资料，对司法公正构成妨害。

另外两个案件则分别涉及被告林舜（41岁，游艇公司职员）及潘巧贤（29岁，无业）。他们二人同被指控于2023年2月24日，明知邝港智犯下可逮捕的罪行即谋杀罪，仍在无合法权力依据或合理解释下，安排协助邝乘游艇逃往澳门，涉嫌“意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯”。

控方披露，警方经调查后已确认，在涉案私家车内的乘客座位上发现的血迹，以及涉案村屋内的两件人体下肢，以及村屋检获的煲具内，都验出了死者的DNA。

此外，控方还透露，警方在村屋内检获的一件外套上，验出了被告李瑞香的DNA。现在还有从村屋内搜出的30多件物品需要检验DNA。有鉴于此，法庭应控方的申请，已决定押后此案至7月31日再讯。

控方还透露，除死者的现任丈夫成为本案证人外，将新增死者母亲、现任家婆及家翁作为控方证人。

6名嫌犯中，邝家父子三人没有申请保释；李瑞香虽提出了保释申请，但控方反对，裁判官听完陈词后，决定拒绝被告的保释申请。这一家四人提讯结束后当天即继续还押看管。

其余两名从犯被告则继续准许保释，但法庭新增一项保释条件，要求嫌犯不可直接或间接接触控方证人。