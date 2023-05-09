徐克开拍电影版《射雕》 庄达菲被批最丑黄蓉

（综合讯）徐克执导的电影新版《射雕英雄传》男女主角敲定肖战与庄达菲演绎郭靖与黄蓉，当中庄达菲因“脸长”被狠批“史上最丑黄蓉”。

导演徐克宣布开拍电影版《射雕英雄传》，暂定2024年上映，正好是金庸百年致敬。

一看卡司，31岁中国顶流男星肖战饰演郭靖，演绎俏黄蓉的则是22岁女星庄达菲。

消息一曝光，饰演黄蓉的庄达菲因脸型窄长，五官并不出众，隐约还带有男儿气，立即被呛声从长相到气质都不太适合古装，更别提出演“俏黄蓉”了。网友批评，剧组怎么千找万找，居然找来一个“假小子”演绎冰雪聪明的俏黄蓉？

被质疑有人撑腰争到角色

据悉，有关徐克电影版《射雕》的消息早在3月份就有爆料，男主肖战一早确定，但女主角人选一度圈定杨紫或周也，这两人的古装扮相靓丽，突然跳到了外貌普通的庄达菲，自然有人无法接受，呛她是“史上最丑的黄蓉”，质疑“娱乐圈真的没人了吗？”，甚至怀疑庄达菲究竟是不是有什么硬背景撑腰，才能赢得“黄蓉”一角？

业界有人因此提到庄达菲是迪丽热巴经纪公司嘉行传媒力捧的小花，也因与大腕女星姚晨合作过《摇滚狂花》，庄达菲也被姚晨力挺，得悉她接拍《射雕》还夸她“出息了！”

翁美玲饰演的黄蓉古灵精怪，活泼可爱。（取自网络）

盘点历代黄蓉 翁美玲最经典

黄蓉是《射雕英雄传》小说里的灵魂人物，在众多改编的影视剧里，最经典的莫过于无线版本《射雕》里的翁美玲。

★1983年版：翁美玲的身材小巧玲珑，饰演的黄蓉古灵精怪，活泼可爱，一双灵动的眼睛充满智慧，好像随时都会冒出“鬼点子”来戏弄她的“靖哥哥”。

★1994年版：朱茵获赞“最美”的黄蓉，94年版饰演“郭靖”的则是张智霖。

★2003年版：周迅因为声音过于嘶哑，被观众吐糟与充满灵气的黄蓉不搭，但原著作者金庸力赞周迅成功演出黄蓉的聪慧妩媚。当年的郭靖是李亚鹏演出。

★2008年版：林依晨诠释凸显了黄蓉冰雪聪明的特质，胡歌则演绎大侠“郭靖”。

★2017年版：李一桐凭借“黄蓉”一角获得中国电视剧品质盛典“年度新锐剧星奖”。