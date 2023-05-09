常一起出国演出 郑怡帮周治平挡桃花

台湾歌手郑怡和周治平是相识多年的老朋友，两人经常一起出国演出，2021年11月曾来新开唱，来临6月10日（星期六）将再次一起来新举行“那一年，那首歌2”演唱会。两人星期二（5月9日）下午一起接受视讯访问，一搭一唱，笑声连连，显见好交情。

说起两人的友谊，郑怡说：“其实一开始没那么熟，因为有一阵子他在内地，我在加拿大，有十几年没见面。”周治平补充说：“但我们有同样的经纪人，他喜欢把我们凑在一块儿演出，就这样建立了交情，变熟了。”

郑怡笑说，两人的另一半也很熟，所以都很放心他们一起出国，还会交代对方一些事情。周治平举例：“她老公交代我不准让她出去乱逛，因为我们上一次来，疫情还蛮严重，没事就该待在酒店，但她坐不住，总是想出去。”郑怡为自己辩解：“新加坡这么多美食，还有我那里朋友很多，要去见朋友啊！”

周治平的太太有什么交代？郑怡说：“他老婆叫我不要让他跟粉丝聊天。”所以要帮他挡桃花？郑怡说：“他老婆没有明讲，但我明白她的意思，哈哈哈！”两人一起出国也会分工，郑怡说：“他负责提行李，我负责填入境表格。”

将合唱歌迷意想不到的歌曲

周治平提起上一次来新开唱，观众反应热烈，不过当时有防疫措施，观众之间必须隔着座位，入场人数有限，结果很多歌迷买不到票，那时候两人就希望能再到新加坡演出。郑怡说这次的内容跟上一回不一样，包括两人将合唱多首大家意想不到的歌曲，“我们上一次合唱王菲和陈奕迅的《因为爱情》，大家反应很好，所以这次决定多几首合唱歌曲。”

除了合唱，两人也会互唱对方的一首歌，至于是什么歌，他们大卖关子。不过周治平分享他最喜欢的一首郑怡的歌，“郑怡触动我的歌非常多，不过首选是《天堂》，有一次我跟郑华娟（《天堂》词曲作者）说，我写十首好歌都不如她的一首《天堂》。”

郑怡在疫情期间开小吃店卖水饺，还当起钩针老师。（Biz Trends提供）

郑怡提到杨宗纬最近在《声生不息·宝岛季》演唱《天堂》之后，网上很多人在讨论这首歌。对于杨宗纬的演唱，她说：“他是激情派，我比较平淡。其实每个人唱一首歌的时候，跟他当时的心情有关，我唱《天堂》时，正进入人生另一个阶段（婚姻），也发生妈妈过世，我的情感其实非常浓郁，是一种平静下的汹涌。”

周治平2021年推出新专辑《中年男子》，郑怡说她非常喜欢里头的一首歌《偶然想起那日你身上的香》，并指周治平现在的唱法不再那么“白马王子”，情绪比较浓烈。说着，她突然问周治平：“所以这首歌，是不是真有其事？”周治平急忙回应：“你怎么这么问？我老婆在楼上。”接着支支吾吾，郑怡捉弄他说：“到底是不是真有其事，就大家自己想象。”

郑怡疫情期间卖水饺，当钩针老师

谈起疫情期间的生活，郑怡说：“其实我蛮忙的，和先生开了小吃店卖水饺，也经营社群和开直播，还成了钩针老师。之前去新加坡，住防疫酒店的14天，我每天都在钩针，越钩越有兴趣，后来有了很多作品，歌迷也感兴趣，我就开始教课。其实上一堂课比开一场演唱会还累，讲话比唱歌累。”

小吃店2022年11月结束营业，郑怡说当时租约到了，和先生也很累，就决定结业，现在改在线上卖冷冻水饺。

周治平在疫情期间也没闲着，他透露之前签了一个新人歌手，怎料疫情一来，一切停摆，他不想耽误人家，于是解约。一年后，他觉得生活实在无聊，就写写歌，结果完成了专辑《中年男子》。他笑说：“本来因为每天在家里担心闲得生病，就想让自己忙起来，后来为专辑跑宣传，办演唱会，结果搞到累得不得了，之后的一年都不想动了，哈哈！”

“那一年，那首歌2”演唱会

《联合早报》、《优1周》与电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。