李荣达开直播炮轰Pornsak

李荣达星期一（5月8日）晚上在脸书开直播，炮轰电子商务平台Mdada前首席执行官Pornsak。

李荣达一开始是以“这个人”和“我的前CEO”称呼对方，最终才明确表示他指的是Pornsak。他在直播中回应网民时说：“我说的是做过两年MdadaCEO的Pornsak。”李荣达的直播长逾两个小时，他称自己不再是公司员工，而是以个人身份发言。

《联合早报》根据他的直播内容，联系了李荣达，确认他对Pornsak的不满主要有以下三点：

1）Pornsak指责李荣达的助理“亏空公款”

李荣达说，Pornsak指责李荣达的助理“亏空公款”，这是诽谤。李荣达说，如果他的助理真的亏空公款，Pornsak和他在日常通话时就应该提出，而不是背地里通过人事部发警告信给其助理。

2）Pornsak称Mdada管理上有问题

李荣达说，Pornsak公开称Mdada管理上有问题，但Pornsak做了两年的首席执行官，当公司发生这些问题，他并没有解决，而是拍拍屁股走掉。

3）Pornsak不处理手上所持的股份

李荣达在直播中说：“我一开始就说过，我们是好朋友，我们可以好聚好散，如果你不想（继续），我们可以从你那里买回股份。你为什么要让它拖下去？”他指责Pornsak对于他询问如何处理手上股份的短信，毫无回应。

李荣达（左起）、谢韵仪和Pornsak曾经一起经营电子商务平台Mdada ，如今李荣达和Pornsak闹翻，谢韵仪正在处理Mdada的问题。（档案照）

李荣达4月1日在社媒宣布他离开Mdada，不过谢韵仪在5月8日的《海峡时报》访问中说：“李荣达只是休假，Mdada欢迎他回来。”对此，李荣达回答zaobao.sg的访问时说：“这点不回应。”

李荣达也在直播中回答听众一些“敏感”问题，包括Mdada会不会倒闭。对此，李荣达否认。不过Mdada最近确实受到连番负面新闻的打击。《海峡时报》报道，新加坡消费者协会收到44起针对这家电子商务公司的投诉，包括延迟或不完整的交货，延迟接收资金，以及售卖有缺陷或不正确的产品等问题。

李荣达在直播中称谢韵仪艰难地承受着处理所有事情的压力，“每晚都在哭泣”，但“她打算在一个月内清偿所有欠客户的款项。”

Pornsak“消失”

两个当事人，两种反应。李荣达在脸书直播中欢迎媒体访问他，另一边厢，Pornsak暂时“消失”了。

Pornsak（右）9日下午3时半更新脸书，发了与直播平台“一起购”搭档江承熹在韩国全罗南道景点紫色长桥的合照，并配文：“在韩国做直播。”（取自艺人IG）

《联合早报》记者星期二（9日）下午透过多个管道联系Pornsak。至截稿为止，他未回复WhatsApp和Telegram短信，所属经纪公司“左边脸”也没回复。记者1月6日曾跟Pornsak做电访，如今打同一个号码找他，号码却已“not in use”（已是空号）。

不过Pornsak于9日下午3时半更新脸书，他发了与直播平台“一起购”搭档江承熹在韩国全罗南道景点紫色长桥的合照，配文：“Live streaming in Korea（在韩国做直播）。”这张照片相信是2022年11月拍的，Pornsak当时曾在社媒分享同一个景点的照片，照片里的上衣是同一件。

Pornsak于8日晚上做直播，人在新加坡；江承熹8日晚上出席双胞胎哥哥江佳熹的结婚注册仪式，9日下午2时许发了咖啡乌配咖喱卜的IG限时动态，目前尚未确定Pornsak是否已飞往韩国，或者是透过发文预告将到韩国做直播。