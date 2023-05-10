被爆转移资产被银行冻结 徐峥发声：造谣成本太低

（综合讯）台湾艺人夫妻张庭与林瑞阳2021年遭中国大陆当局以涉及不当传销调查，冻结100亿元人民币（约19亿1362万新元），隔年11月召开听证会，除了张庭、林瑞阳之外，张庭闺蜜陶虹也被列为涉案主体，后来有消息说陶虹已退出张庭公司。最近网上传出陶虹和老公徐峥转移8.2亿元人民币（约1亿5693万新元）资产到国外，结果被银行冻结。

据陆媒“财经头条”引述网上传言称，徐峥和陶虹夫妇于4月15日办理好离境手续。为了不被认出来，他们选择了分开行动，徐峥飞往新加坡，陶虹则飞往香港。不过夫妻二人共同积累的8.2亿元人民币巨款却遭到银行单方面冻结。

对此，徐峥赶紧在微信朋友圈辟谣：“没有所谓多少亿的资产，也不存在什么转移，更别提被什么美国银行冻结。”徐峥表示自己近期在国外拍戏，但一些工作照被人恶意利用，他呼吁：“现在造谣成本太低了，请大家切勿信谣传谣。”