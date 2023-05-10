陈晓、毛晓彤男智女武 打反差牌爽剧



中国小生陈晓2023年打开了霸屏模式，过去三个月每一个月都有新剧播出，包括3月《人生之路》，4月《尘封十三载》，以及5月1日上线的江湖奇谋剧《云襄传》。



36集的《云襄传》改编自方白羽新武侠系列小说《千门》，讲述云台弟子云襄（陈晓饰）苦修十年，背负着门中使命和往日的灭族之仇步入江湖，开始复仇与报恩的漫长旅途。途中他意外结识劲飒女侠舒亚男（毛晓彤饰）等好友，舒亚男古怪精灵、聪慧机警，让云襄对她产生情愫。众人在波诡云谲的江湖纷争中成长蜕变，上演捍卫仁德与正义的故事。《云襄传》上线三天，爱奇艺站内热度便突破8000，腾讯视频站内热度直逼2万5000，成绩不俗。

陈晓过往常饰演能干精明、武功高强的角色，这次在《云襄传》的形象文弱，武功不行，但头脑第一，一开头便智退匪患，用计保命。难怪陈晓在微博预告：“全片武力值倒数第一就是我，你们留意一下。”