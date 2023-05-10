20年演艺路 白薇秀化刚为柔

白薇秀给人的印象是敢怒敢言，她在社媒的贴文不时引起热议。回首20年演艺路，她形容自己从懵懂，被别人牵着走，到懂得坚定立场，表达自己的感受。当年的她说话太直接，不会放软语气，待人处事常碰钉子。她认为是丈夫戚玉武带出她柔性的一面，让她发现以柔制刚更管用。步入40岁，白薇秀希望自己的角色不被年龄所限，继续品味演戏的苦与乐。

本地演员白薇秀入行20年。她在接受《联合早报》专访时说，这20年糊里糊涂地过，但时间未抹去她工作的劲，只是现在使劲的事有别以往。



以一件简单的事为例，她过去为了以最佳状态亮相“红星大奖”，在典礼举行的半年前开始严控饮食，不吃淀粉，专吃不加任何调料的鸡胸肉。现在的她，不会这么做了，宁可吃饱才赴会。白薇秀在2022年8月接演新戏“Shero”后，为了剧中女保镖的角色，在开拍前自费找教练锻炼体能。

先来细数白薇秀在娱乐圈的战绩。她18岁那年参加新加坡环球小姐比赛，之后参演电视剧《九层糕》。她是2004年红星大奖最受欢迎新人奖与十大最受欢迎女艺人奖得主。2006年，她和陈凤玲、刘子绚、欧萱、瑞恩、谢宛谕和姚懿珊被冠以“七公主”之名。她是两届红星视后，在2010年和2012年分别凭《小娘惹》和《乐在双城》封后。