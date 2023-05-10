台媒爆大S为汪小菲两次流产 床垫“狸猫换太子”吃闷亏

大S前夫汪小菲上月低调来台，据传是要处理S酒店与去年双方为生活费杠上的官司问题。汪小菲之前曾在社媒开战S家，更声称大S早在2018年出轨具俊晔，但事后被发现大S那年怀上第三胎但不幸小产，后来更抱病体陪汪小菲上实境节目，引起网民挞伐。

汪小菲去年发文暗指大S与具俊晔早有联系，质问：“原来你们2018年就搞一起了！”但网民推算时间轴发现，当时大S怀上第三胎却不幸小产，后来还抱病与汪小菲上实境秀《幸福三重奏》，更掀起轰动一时的“剥虾”话题。有网民在讨论区说大S 在节目里看起来很呆滞，其他人回应：“他们刚刚失去第三个孩子，对大S来讲肯定超级难过。”

据台媒爆料，这并不是大S第一次流产，其实早在两人在海南办婚礼前，大S才刚刚流产不久，但她仍拖着虚弱的身体撑完整场婚礼。之后大S为备孕不惜改掉吃菇素的习惯，吃肉养身，好不容易生下第一个孩子。但她在生产时严重宫缩，对止痛药过敏的她，还一度出现短暂缺氧与昏迷的癫痫症状，被送到加护病房。

今年3月，汪小菲未履行离婚协议，大S向法院申请强制执行汪小菲32万新元财产获准，败诉的汪小菲再度暴走，怒轰具俊晔“别人住就算了，你个窝囊废换个床垫行吗？还他X的让我付电费。”接着张兰接力在直播称床垫是世界顶级大牌，要价200万元，但未说是人民币还是新台币。接着又有网民在微博爆料，称汪小菲的床垫是瑞典皇室御用品牌海丝腾的顶级床款，还是照大S的身形量身订制，要价近43万新元。

大S看汪小菲这么在意床垫，紧急购买新床后，立刻派搬家公司将家里那张床垫送至S酒店。想要趁机宣传S酒店的汪小菲，还开了记者会，号召全台媒体去酒店看床垫被“处刑”。当时媒体拍到的床垫品牌是市价约4300新元的英国席俐斯名床，还一度瞎猜大S是故意送便宜的床垫还汪小菲。但其实大S根本不知道睡的床是什么品牌，家里更从头到尾没有海丝腾这张床，只是因媒体渲染加上网民爆料，以讹传讹之下，最终吃了一记“狸猫换太子”的闷亏。