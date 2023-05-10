当年为索罗志祥签名 罗美仪排队六小时

分享追星回忆，本地女星罗美仪共收集了四大箱偶像周边商品，还曾为了拿到罗志祥的签名，排队五六个小时。

罗美仪早前在IG限时动态分享过去收集了很多偶像周边商品和去过的演唱会入门票。她在接受《新明日报》访问时表示一共收集了四到五个大箱子，“以前要看表演和偶像都需要亲自买票和去现场，我很多时候都会买最贵的票，而且还会特地从新山进来新加坡看呢！”

美仪回忆，自己从小学开始追星，当时购买门票和周边商品的钱，除了父母给的零用钱，也会用歌唱比赛赢来的奖金、唱歌表演赚来的钱买，“就是为了看和买自己想要的，哈哈。”

罗美仪也收集去过的演唱会门票。（取自罗美仪IG截图）

罗美仪懊恼该如何处理这些周边商品。（取自罗美仪IG截图）

美仪也分享人生中唯一一次的疯狂追星经验，“当时为了看罗志祥，在IMM商场排了五六个小时的队，为了拿专辑给他签名。”除了罗志祥，美仪也喜欢贺军翔、周杰伦、杨丞琳、蔡依林等。

如今自己已成为艺人，除了早年见过罗志祥，美仪也有机会与一些偶像近距离接触，“与杨丞琳在一个节目刚好同台，并和她合照，萧敬腾最近的活动也和他对视、握手、拍照了，当然还有一些还没见过。”

当记者询问打算如何处理这些周边商品时，美仪表示：“其实挺懊恼，因为我舍不得丢掉但又找不到人要，所以我还是收在一旁，如果时间到了没有办法也只能割舍了。”