美国宣传《美生中国人》 杨雁雁受邀进白宫

巡回美国宣传《美生中国人》，影后杨雁雁进入白宫，惊叹：太不可思议的体验！

记者在星期二本地深夜时分（美国华盛顿早上）联系上人在美国华盛顿的金马影后杨雁雁，她睡醒不久，正收拾行李准备前往洛杉矶为Disney+新剧《美生中国人》（American Born Chinese）的宣传。

她向记者透露：“因为《美》剧，5月8日，我踏进白宫，我人生当中从未有过的，整件事对我而言实在是太不可思议了，真是一段非常神奇的历程！”

守卫森严 拜登莅临现场

原来《美》剧获白宫邀请放映，人在华盛顿的雁雁现身庆祝亚裔美国人、夏威夷原住民及太平洋岛民的传统文化月活动，与一票主要演员，如奥斯卡最佳男配角关继威、吴彦祖、黄经汉等演员都受邀进入白宫。

“白宫守卫森严，必须经三四次保安临检，气氛特别肃穆庄严。”雁雁表示。

《美》在白宫放映，雁雁现场目测约500多人，观众反应非常热烈，演员置身其中，但未能近距离与美国总统拜登握手或合照，除了刚荣获奥斯卡男配角的关继威。

雁雁赞叹：“我为他感到骄傲，他是一个特别好的人，说的都是由衷之言，在台上的致辞很容易让人有所触动。”

关继威与拜登相拥。（取自网络）

众演员为《美生中国人》宣传。（取自网络）

关继威上台致辞落泪

据悉，关继威获邀上台致辞，他在台上提到自己从一位抵达加州的越南难民到成为奥斯卡得奖人，站在白宫东翼演讲的那一刻，他心情激动说：“这个时刻对我非常重要，因为我知道这是美国一座重要的纪念建筑，而这个国家曾经张开双手欢迎我。”进入白宫的一刻，关继威更忍不住落泪。

见到杨紫琼 忍不住说“谢谢”

雁雁除了与关继威很投缘，拍《美》剧也与近百年首个奥斯卡影后杨紫琼结缘，在剧中，杨紫琼饰演的是“观音”，雁雁笑说：“见到她（杨紫琼），我忍不住说‘谢谢’，真的很不容易（赢得奥斯卡最佳女主角）啊，我对她说‘很感谢你，你可能不知道自己的影响力有多大，对亚裔华人带来的启发性有多深远！’”

另一个型男吴彦祖，在雁雁心中也是个友善亲切的巨星。

雁雁星期二转往洛杉矶继续宣传，之后到三藩市再到纽约，将逗留到6月多才回新，问起牵挂爱女吗？“当然啦，我们天天通过手机联系。”

《美》剧由《尚气与十环帮传奇》导演德斯汀丹尼尔克雷顿（Destin Daniel Cretton）执导，全华裔班底演出，故事是以一位华裔高中生的成长为题材，剧中投入大量中国神话及传奇小说元素，令故事更富多元性。