同跳槽邵氏 黄宗泽当一哥 王浩信“失宠”输万年配角

（香港讯）香港邵氏兄弟公司最近公布年报，当中除了提到艺人及活动管理业务因受到疫情影响，该业务分部的收益由2021年的人民币664万新元减少26%至2022年的人民币490万新元。同时，邵氏兄弟也公布“九大焦点艺人”，引起关注。

邵氏公布“九大焦点艺人”。（取自官网）

梁竞徽近年风生水起

根据年报，邵氏兄弟管理共73名艺人，包括由附属公司邵氏兄弟国际影业有限公司管理之艺人，包括黄宗泽、陈山聪、王敏德、胡定欣、林夏薇、陈滢、胡鸿钧及吴业坤等；由附属公司手工艺创作有限公司管理之艺人王祖蓝、郭晋安及岑丽香、杜丽莎、黎瑞恩等。“九大焦点艺人”则有胡定欣、黄宗泽、陈滢、陈山聪和林夏薇，外加梁竞徽、吴业坤、蔡洁以及胡鸿钧。

梁竞徽（中）曾与林峰（右一）、佘诗曼合演《使徒行者》。（取自微博）

当中最令人意外是在TVB电视台经常演大配角的梁竞徽，不但“爆冷”成为“焦点艺人”，而且最近捞得风生水起，不时在网上大晒财力。他近年专注与中国大陆发展，已很少参与港剧及港片的拍摄工作。此外，TVB视帝王浩信排名比这九人低，也让外界大跌眼镜。

近年来，不少TVB艺人都选择离巢发展，他们有的前往大陆掘金，有的如黄宗泽、吴卓羲、林夏薇、王浩信、胡定欣等TVB一线小生花旦，则选择与邵氏签约，继续留守香港大本营。

黄宗泽胡定欣是一哥一姐

邵氏是TVB的兄弟公司，签约邵氏或TVB没有实质性的不同，只是在邵氏可以有更多的自主时间接公司以外的工作。这样不但可以赚到更多的钱，还可以保留香港市场，因此成为TVB离巢艺人的首选。

邵氏旗下艺人。（取自官网）

这几年邵氏的财务状况大不如前，年利润下降了差不多百多万新元，看来旗下艺人必须更加努力，才能提高公司的年收入。

从邵氏年报中可以发现，黄宗泽和胡定欣在公司的地位稳如泰山，是公司的一哥一姐，早前两人在剧集《廉政狙击》中有不错的表现，并且收获了观众一致的好评。

黄宗泽王浩信地位差很大

黄宗泽的吸金能力毋庸置疑，他一直是公司高层力推的艺人，每年的剧集产量惊人，当中包括公司的自制剧以及经纪人为其洽谈的其他剧集。用黄宗泽自己的话说，他每年都没有休息的时间，几乎处于无缝进组的状态。经常与黄宗泽合作的吴卓羲也非常羡慕老友，还开玩笑地说，黄宗泽深受高层乐易玲的喜爱，不仅在剧集中永远是绝对的男一号，就连公司以外的项目都是优先选择黄宗泽。虽然是玩笑话，但也看得出黄宗泽在邵氏的地位，看来短期内他不会被人取代。

王浩信（右起）在邵氏的地位目前看似不如胡定欣和黄宗泽。（取自微博）

与其相比，讽刺的是王浩信。他作为视帝级人马，不但吸金能力不如黄宗泽，就连一直在观众眼中演万年配角的梁竞徽都远超王浩信。这两年他专注于大陆市场，不但参加综艺节目，还拍摄电影，曝光度非常高。按说这样的吸金能力应该不弱，可是从邵氏公布的整体数据来看，他却被梁竞徽甩在身后。

有人分析，原因或许是梁竞徽攻入大陆市场的时间要早于王浩信，而且他经常奔波于各大商演活动以及直播带货活动，显然更懂得赚钱的门道。在这个带货新时代，艺人的价值并不是单一地体现在剧集而已，艺人的综合实力才是公司最为看重的。