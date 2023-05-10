都退团！黄旭熙陷渣男争议 苏芷晴为男友“割席”

韩国男团NCT香港成员Lucas黄旭熙和香港人气女团COLLAR！名气最高成员苏芷晴（So Ching），在10日不约而同在社媒宣布退团。

黄旭熙自2021年8月爆出桃色丑闻，被指同时与多名女生交往和吃软饭后，全面暂停演艺活动。他这一天突然在社媒宣布退出所属组合NCT及威神V。他上传中文手写信，同时用英韩文感谢其他成员和粉丝对他的支持。

他说，经过长时间的考虑后决定退团，尽管不舍得与成员八年来的相处，他也不会忘记成员们多年来的照顾。他认为退团是对大家都好的决定，之后会鼓起勇气通过个人活动与大家见面，以更好的面貌报答支持他的粉丝。

他去年在停工期间曾在IG上发文试水温，不过引来不少粉丝闹爆大骂。他也曾上传在公司练习的视频，不过大概反应不理想，所以终于决定退团。

对于他的退团，表达不舍和支持的粉丝都有。也有人纳闷他身为另一男团SuperM的成员，为什么没有宣布退出这个团。

另一方面，苏芷晴也宣布退出MIRROR的人气姐妹团COLLAR。COLLAR所属公司MakerVille下午3时在ViuTV举行记者会公布组合未来动向，她也没有现身。

她在社媒上写说，自2022年7月28日后，“当天留下的创伤一直无法被疗愈，每段来回急症室、医院的画面都一一烙印在我的心里，留下不能磨灭的痕迹。”这一天，她的舞蹈员男友李启言（阿Mo）在MIRROR的演唱会舞台上，被掉落的大荧幕砸伤，导致颈椎爆裂瘫痪。他就医后，状况渐渐好转，但仍须接受漫长治疗。

苏芷晴说，在过去十个月的时间里，她在不同阶段萌生过不同的想法与情绪。“但此刻的我仍未能完全适应幕前工作。经过多番考虑及与公司讨论后，我决定退出COLLAR。”

她也感谢感受到你们的不离不弃、陪伴、支持与鼓励，并对失望者表示抱歉。对于未来她仍未有明确的想法，“只想更重视自己的身心，找回快乐的来源，好好调整自己的状态。我曾以为快乐很容易，但原来不是每个人都能轻易拥有快乐。”

上周的ViuTv音乐颁奖礼，COLLAR获得年度新人女歌手金奖及年度组合铜奖两个奖项，但苏芷晴“因患感冒”没有出席。男友受伤后不久，苏芷晴曾发文对公司“在意外频生之际也不叫停演唱会”表达不满、她过后每天到医院陪伴男友，当他的精神支柱，被外界赞说“不离不弃有情有义。”