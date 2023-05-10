娱乐吃瓜：对比《造后者》《人选之人》 金喜爱谢盈萱谁更出彩？

Netflix近期陆续推出韩剧《造后者》和台剧《人选之人——造浪者》，两部皆以政治选举为主轴，因为剧情精彩演员出色，播出后深受好评，相继登上排行榜冠军。

《造》讲述擅长操控舆论的战略企划人黄导嘻（金喜爱饰演）将人权律师吴景淑（文素利饰演）打造成首尔市长的故事。《人》则是以选举幕僚团队为主轴的职人剧，通过谢盈萱饰演的文宣部副主任翁文方带出政治的黑暗。

《造》和《人》不仅题材雷同，就连剧情和人物等也有相似之处，zaobao.sg对比两剧的异同，看看究竟哪一部更胜一筹？

《人选之人》呈现选举的方方面面。（Netflix提供）

女人当自强

金喜爱vs谢盈萱

《造》剧情富戏剧张力也很洒狗血，喜欢复仇剧的观众肯定看得过瘾，《人》则着重刻画人性以及幕僚的热血。前者黑暗深沉，后者展现人性光辉，但都让人看到女主角的坚强和韧性。

黄导嘻原本是大企业银星集团的“拆弹专家”，她不择手段为公司化解各种危机，却在蒙冤的秘书韩以瑟坠楼之后一夜清醒，决定与银星集团反目，帮助吴景淑竞选首尔市长。《人》剧中的翁文方原本是怀抱理想的议员，却因个人因素连任失败，她于是转当公正党文宣部副主任，协助党主席林月真（赖佩霞饰演）参加总统选举。

同样饰演为自己为正义而战的女性，实力派的金喜爱和谢盈萱演技无可挑剔，但黄导嘻从耍手段不手软到后来为了正义而战，反差强烈，人物刻画更加饱满，无论是意气风发或者狼狈受挫，金喜爱都诠释到位。谢盈萱保持水准（也可以解读为没有突破），但角色个性和经历刻画不够立体，削弱了感染力。

金喜爱在《造后者》的角色发挥空间大。（Netflix提供）

女性候选人

文素利vs赖佩霞

文素利饰演的吴景淑原本是个热血的人权律师，为了创造更好的未来，与黄导嘻并肩作战，争取当上总统。

吴景淑的出场是在楼顶上为员工绝食抗议，大喇喇不按牌理出牌的性格十分讨喜。参加竞选后她见识到政治的黑暗，不但遭受背叛也连累到家人。文素利成功将角色演活，知道儿子遭受政客陷害之后展现的悲痛、内疚和愤怒，让人印象深刻。

文素利饰演的人权律师在楼顶绝食抗议。（Netflix提供）

赖佩霞饰演的党主席角色沉稳内敛，喜怒不形于色，虽有威严却让人感受不到温度。唯一让人觉得她有情绪，是当她知道属下是办公室性骚扰的受害者，不过到最后她仍选择顾全大局，观众等不到大快人心的“恶有恶报”结果，很是没瘾。编剧要带出政客身不由己的难处，却也让这个候选人的正义感和能力扣了分。

文素利（左图）和赖佩霞在《造后者》和《人选之人》中饰演候选人。（Netflix提供）

渣男政客

柳秀荣vs戴立忍

柳秀荣（Ryu Su-young）在《造》中饰演让人恨得牙痒痒的市长候选人白宰民，他表面上斯文正派，私下不但性侵助理，还大搞婚外情，甚至为了掩盖自己的恶行，使尽各种卑劣手段。

戴立忍相隔15年重返小荧幕，诠释《人》中的渣男政客赵昌泽毫不费吹灰之力。他在戏中大搞婚外情，还通过拍裸照来控制外遇对象张亚静（王净饰演）。自带气场的戴立忍戏不算多，但每每出场都浑身是戏，不论是演技或魅力都完胜柳秀荣。

同样饰演渣男，戴立忍（右图）的演技完胜柳秀荣（左图）。（Netflix提供）

为政治牺牲家庭

文素利vs黄健玮

《造》中的吴景淑（文素利饰演）为了选战忽略家庭，与儿子感情疏离。《人》中的公正党文宣部主任陈家竞（黄健玮饰演）也为了工作废寝忘食，他不是眉头深锁想对策 ，就是一脸倦容在吃泡面，接孩子会迟到，答应太太的事也总是没做到。

吴景淑的儿子被设局陷害，母子相爱相杀最后和解的戏相当感人，但我更喜欢《人》对于家庭的细腻刻画。陈家竞和太太吴芳婷（蔡亘晏饰演）夫妻间的对话和互动很生活化，吵架也没有嘶吼怒骂的场面，一切都平平淡淡，却更有说服力。

吴芳婷和陈家竞“摊牌”时说：“我想要你每天把手机关机30分钟，30分钟选情不会逆转，这些都是很小很小的事情，可是都跟台湾的未来一样重要。”让人深刻感受到她的无奈。而陈家竞最后向太太忏悔时说：“我把工作放在你跟孩子前面，我自以为在做大事，我错了。”相信也说出了许多男人的心声。