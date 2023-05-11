逼到无路可逃 正视伤痛

七天

Seven Days （PG13）

娱乐性★★★／艺术性★★

剧情

爱诗（翁璇饰）是在人间游荡了20年的灵魂。她小时候因车祸意外离世，但她并没有选择轮回，而是陪伴在家人身边。直到一个偶然机会，爱诗进入到弟弟爱翔（孙政饰）的身体里，利用在爱翔身体里的七天，她踏上了一场难以忘怀的“人生”旅程。

影评

这是一部关于爱、生命、人生、家庭伦理、移民、产后忧郁症，女性在家庭中所处位置的电影，由漂亮的中国女导演吴可嘉所导。吴可嘉原先从事与电影完全无关的润滑油生意，因疫情留在家的时间多了，研究起电影，上课恶补，完成了她的处女导作《七天》。她接受《联合早报》访问时说过，出发点是导出让大家看得懂的电影，且是深者看深，浅者看浅。

《七天》透过两条线：一个老鬼（程旭辉饰）和年轻女鬼（翁璇饰）的故事交织在一起。《七天》不是恐怖电影，两个鬼的外形与活人没有差别，一点都不可怕。翁璇铺陈出的故事是影片的核心，牵扯到自己的姐姐、弟弟还有父母，这条线探索的范围相对层次比较多；程旭辉带出的故事主要是探索女性在产后如果没有认清自己的角色与能力，瞎忙一场，最后可能陷入身心崩溃的局面。

程旭辉在片中的女儿照顾新生儿，手忙脚乱，原本可以找女佣帮忙分担工作，为什么不善用？她的家婆想必曾经承受过自己家婆的压力，所以把新手妈妈得独自承担的压力，继续施加在媳妇身上。这种老旧的观念，应该打破。

电影里的演员，都能把握好自己的角色。《七天》不足处在于缺乏电影感，但传递出的讯息，让观众深有感悟。爱诗的祖辈是从中国南来，她要送父亲（俞宏荣饰）的摆饰品是船，因为每个人都得知道自己从哪里来，才知道要往哪里去。在先辈多是移民的新加坡岛国，特别引人深思。

活着找到自己，成为自己

我觉得片中不同角色包括爱诗与爱翔，都触摸过的那棵旷野中的大树，代表着一切的本质，就是回到生命树的根基。没有植物，就没有生命。人往生后，也不会从这个世间消失， 只是能量转变。

《七天》中的人物就有如你、我，一生也许少不了大大小小的创伤，创伤也许可以视为贵人，因为能把人逼到无路可逃，而得正视它，并超越生死的境界。没有超越生死，人应该很难活下去吧？所以从另一角度，创伤也许是恩典。

《七天》里雅慧（右）在父亲的公司上班，父亲由俞宏荣饰演。（嘉华提供）

从雅慧的角色，我们可以看到一个人若想压住伤痛，伤口会更深，伤疤会更厚重，所以她选择把它清出来。人带着遗憾过日子，很辛苦，人得爱自己，放下遗憾等于放下辛苦。《七天》透过人与两个幽魂，让我去思索生活不外是真幻交织，苦乐参半，但我们需要超越这种二分性，进入没有属性的中立空间，才能把喜与悲看得透彻，重新让自己站稳脚步。

雅慧在片中问孙政：“我们活着是为了什么？”孙政回说，没有什么标准答案，找到自己，成为自己。

我认为做回自己，成为自己，用感恩与庆祝的方式与自己在一起，越能感受生命的喜悦，生命也就能给予我们更多。