AI孙燕姿翻唱爆红 版权争议引关注

孙燕姿认为AI是流行趋势，早有料到会有“AI孙燕姿”。（互联网）

（综合讯）人工智慧（AI）正火热，近日中国影音平台“bilibili”上，出现了一个网红“AI孙燕姿”，利用人工智能以孙燕姿的音色与唱腔，翻唱许多知名歌曲，包括周杰伦《爱在西元前》《发如雪》《七里香》、五月天《拥抱》、光良《童话》、陈奕迅《你的背包》以及王菲《红豆》等近60首华语经典歌曲，创下极高的点击量，视频也同步被转载到YouTube上吸引众多网民点阅，意外将孙燕姿这位近年歌曲产量减少的新加坡天后推上热搜。

对于AI翻唱，孙燕姿首度回应台湾媒体，她认为AI是流行趋势，早有料到此状况，没有太大的反应或不高兴。反而是粉丝替她抱不平，觉得这侵害孙燕姿的权益了，甚至有粉丝对她说：“就算是模仿你的声音，但也模仿不了你的精髓、你唱歌情感。”

AI人工智慧正火热，有“AI孙燕姿”“AI周杰伦”“AI王心凌”等，孙燕姿所属的经纪公司5月9日回应说，对目前这种状况，因为法规不完善，很难采取任何动作。

针对“AI孙燕姿”翻唱周杰伦的歌曲，在网上成为发烧话题，是否对周杰伦的作品侵权？杰威尔音乐则说：“我们与bilibili、YouTube有直接或间接的合作授权，所以如果照词曲原作内容进行表演而没有擅自改动，那就并未侵害著作的相关权益。”

据报道，目前网上流传AI歌手的视频引起版权争议，环球音乐近期已开始采取行动，要求Spotify、Apple Music等音乐串流平台终止对外连接音乐目录，以防止开发人员利用人工智慧进行翻唱。