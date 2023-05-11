小甜甜开直播怼前夫 谢忻再被提及心冷切割

（台北讯）小甜甜（张可昀）与前夫的新闻未消停，日前她遭前夫指控虐狗，小甜甜开直播激动澄清！

現在的我 #不可抵抗邪惡，即使被欺負也必須忍耐到底 #世上沒有什麼比起失去自己更可怕 #我和你一起離開我給你我的平安。 我不會像世界一樣給予你。 不要讓你的心煩惱，不要害怕。 #也要堅守我們所承認的指望，不至搖動，因為那應許我們的是信實的。 #不要懼怕，因你必不致蒙羞；也不要抱愧，因你必不致受辱。你必忘記幼年的羞愧，不再記念你寡居的羞辱。 #謀惡的，豈非走入迷途嗎？謀善的，必得慈愛和誠實。 不知道一切什麼什麼時候平息！！ 只要我有錯我一定認錯道歉是人生最簡單的事！！ 我會覺得什麼似乎不相干的不應該拿來多說因為重點是 #虐狗 但我真的！真的！真的沒有……所以不糾結！！ 不回應…..不多說….一切乾乾淨淨！！ 最後我只是要再強調一次從小養狗養到大的人我非常愛狗所以我張可昀絕絕絕對沒有 #虐狗 #不要扯小孩無關 #我們也真的分開了 #現在只要著重一個重點我沒有#虐狗 #茼萵真的真的很好 #我也努力再學習當一個好媽媽 #謝謝大家🙏 #我們家狗狗手術住院一切確實都是在家慶你們也可以問院長情況我是否有涉嫌 #虐狗 然後請忽略我家亂七八糟很可怕因為我在準備 #搬家 我們一家四口都很好 #茼萵還要健康的陪米苔目長大 然後雖然這個很無聊 #籠子裡摸茼萵是我然後戒子我待超久了那時候手指比較粗（最後這個很白癡但也是真的啊希望一切快落幕） #不要再擔心茼萵了她很好！ Posted by 小甜甜 張可昀 on Wednesday, May 10, 2023

在她长达21分钟的直播中，她一开始先抱着狗狗问好，之后开始提及自己对狗狗的喜爱，然而言谈中竟再次提及谢忻曾养死她其中一只狗的事。

对此，网络红人陈沂开杠小甜甜，深夜贴出她和忻谢的对话截图，文中看到“什么叫狗被我养死，怎么不跟社会大众说因为她根本不在家叫我去喂狗”，甚至还写到“说真的，我不想再跟她有任何交集了。”

网红陈沂贴出与谢忻的对话截图（取自艺人社媒）

之后战场转移到留言区，小甜甜甚至还建议和谢忻开双直播对峙，但许多网友则劝她不要再留言，快去睡觉休息。

小甜甜也在留言区回复不同网友的留言（取自艺人互联网）

小甜甜和谢忻曾以闺蜜相称，如今撕破脸，谢忻表示希望她口中所谓的朋友能劝小甜甜去看心理医生，因为她生病了。