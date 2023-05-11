小甜甜开直播怼前夫 谢忻再被提及心冷切割

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更新 / 2023年5月11日 12:12 PM
发布 /
发布 / 2023年5月11日 11:47 AM
小甜甜和谢忻撕破脸。（互联网）
小甜甜和谢忻撕破脸。（互联网）

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（台北讯）小甜甜（张可昀）与前夫的新闻未消停，日前她遭前夫指控虐狗，小甜甜开直播激动澄清！

在她长达21分钟的直播中，她一开始先抱着狗狗问好，之后开始提及自己对狗狗的喜爱，然而言谈中竟再次提及谢忻曾养死她其中一只狗的事。

对此，网络红人陈沂开杠小甜甜，深夜贴出她和忻谢的对话截图，文中看到“什么叫狗被我养死，怎么不跟社会大众说因为她根本不在家叫我去喂狗”，甚至还写到“说真的，我不想再跟她有任何交集了。”

网红陈沂贴出与谢忻的对话截图（取自艺人社媒）

之后战场转移到留言区，小甜甜甚至还建议和谢忻开双直播对峙，但许多网友则劝她不要再留言，快去睡觉休息。

小甜甜也在留言区回复不同网友的留言（取自艺人互联网）

小甜甜和谢忻曾以闺蜜相称，如今撕破脸，谢忻表示希望她口中所谓的朋友能劝小甜甜去看心理医生，因为她生病了。

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