美国蜜月吃有名贝果 马艺瑄：服务烂透了

艺人马艺瑄早前在社媒分享到美国拉斯维加斯旅游的照片，不过贴文写道“这是目前我吃过最好吃的贝果（面包圈），但是服务烂透了。我不知道该不该介绍你们？”

艺瑄表示那是一家网上介绍评价蛮高的贝果店，四人到那里用餐，服务员跟朋友因堂食问题，起了一点争执，后又因选座位再闹不愉快，“我就当作是一个沟通上的问题吧。”

艺瑄表示其实这并不算是她遇到最差一次的服务态度，她曾在本地一间档口莫名当众被骂，让她觉得很委屈，虽然食物好吃，但再也没去光顾了。

“那是一间很有名的午夜酿豆腐档口，很多食客都会提早去那里等，但大家都不会提前排队，他们说‘12点开始营业时才排队’，我就想先去看看有什么料可以选，那等下排队时就可以省时间直接拿。结果那个档口的阿姨就很大声地骂‘不要排队、不要排队，还没有开始卖......’，我当下直接被吓到，而且周围有差不多30多个人，大家都看过来，让我觉得非常不好意思。过后就躲在一个角落，让朋友帮我点餐。”

艺瑄表示在面对比较负面的事情时，以前都会默默忍受，现在就比较敢为自己发声。

正筹拍两部电影

艺瑄也分享了这次九天美国之旅的难忘回忆，“其实这次算是我和老公的蜜月，我们待在拉斯维加斯的时间比较长，在这个沙漠地带居然有一个这么美丽的午夜城城市，就好像把全世界不同的人都集聚在一个城市里。这里的酒店是以不同国家的风格来设计，我觉得蛮有趣的。”

艺瑄这趟旅行也有机会搭直升机，她表示当下兴奋到都忘了自己其实有惧高症。

另外，艺瑄表示目前正筹备着两部电影的拍摄。