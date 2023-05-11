父郑各评任监制无优势 郑凯介：拍戏也需面试

父亲是监制无优势，星二代郑凯介直言：“我拍戏同样需要经过面试！”

现年23岁，外形俊朗的郑凯介是视帝郑各评、金马女星洪慧芳的儿子，他签约Cross Ratio娱乐，正式进军乐坛，推出新中文单曲“Hold You Close”。

创作“Hold You Close”，是有感身边朋友都交了男女朋友，凯介羡慕朋友成双成对吗？他笑说：“不会羡慕啦，只是为他们开心，我目前以事业为重。”

三年前，凯介退伍后本就想飞外地深造，疫情来袭计划被打乱，不过，已考到钢琴六级文凭的凯介，积极报读音乐学校课程，学习打鼓、弹贝斯，当然也包括写歌。记者打趣问，一家四口皆星，哪一位歌艺最好？

“姐姐（郑颖）的歌喉最好，至于父母亲，我很少听他们唱歌。”

凯介喜爱多元音乐风格，像R &B、嘻哈、抒情音乐及绕舌，甚至也考虑练舞艺，但问起创作，凯介直言：“希望创作一首写演艺行业的歌！”并补充“有些事只有艺人本身才能真正体验得到。”

凯介早在四五岁幼儿阶段就到过片场，星二代写演艺圈之歌，肯定更吸睛。

坦率的凯介表示，置身娱乐圈，最容易纠结的就是与他人较劲，“一直去注意人家，反而会忘记属于自己的特点，所以不应去理会别人讲什么。”

盼拍动作戏

至于来自父母光环笼罩下的压力，凯介倒无所谓：“我和姐姐早已经习惯。”

除了唱歌，凯介不排斥演戏，学过跆拳道黑带的他希望朝动作小生路线发展；父亲各评除了是演员，也身兼导演与监制二职，凯介若想参演电视剧或电影，会否占优势？

没想到凯介说：“没优势，即使是他的儿女，拍戏也需要经过面试，我爸爸觉得每个人都应该获得相同的机会，他不想对任何人不公平。”