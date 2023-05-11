泰国女星命案判决出炉 生母牵手嫌疑人出庭网哗然

2022年中震惊娱乐圈的泰国女星Tangmo （全名Nida Patcharaveerapong），2022年2月底和友人搭船发生坠河意外溺毙，原本以意外事故结案却发现船上有血迹，改以谋杀案重启调查。

据外媒报道，Tangmo尸体右边大腿内侧的伤口深到连肌肉都露出，原先警方指是坠河遭螺旋桨划伤导致，不过有“泰国柯南”之称的Atchariya找来法医鉴定后，认为伤口平整，应该是遭利器所划伤，加上监视器拍到同船的富二代曾拿K2小刀开酒，推断Tangmo腿伤是被刀刺伤，才被人抛入海中。

案件中另一个引发讨论的是女星的生母反复的态度—— 从一开始激动，到一度与疑凶和解，再到请泰国柯南翻案，最后到出庭时的态度，让网民们觉得“这比嫌凶还可怕”。

根据泰媒报道，案件中两名富商嫌疑人Por与Robert判决出炉- Por原本被判五年八个月的监禁，罚款12万八千泰铢（约5000新元），但因为承认疏忽致死和有意进行赔偿，所以最终被判两年九个月监禁，罚款6万4000泰铢（约2500新元），但以三年缓刑处理故不需要入狱服刑，他也被令进行社区服务。

Robert原本被判四年四个月监禁，罚款10万八千泰铢（约4200新元），但因为承认无照开船和有意赔偿，故最终被判两年两个月监禁、和罚款5万4000泰铢（约2100新元），但以三年缓刑处理故不需要入狱服刑，他也被令进行社区服务。

另外四名嫌疑人将于下个月开庭。

据报道，Tangmo母亲对判决满意，称两名被告事件发生后都很照顾她，是好孩子，并被拍到和被告手牵手出法庭，引起网民一阵哗然。