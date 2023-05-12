片中壮烈牺牲 胡军悟出对生命的眷恋

在《长空之王》中壮烈牺牲，胡军称感悟出对生命的眷恋！

《长》是热血与励志的空军题材中国电影，透过王一博等演员片中的经历，揭开试飞员工作的危险状态，当中也包含了牺牲与勇气的精神。胡军片中是上司，他的角色不幸牺牲，他接受《联合早报》电邮访问时谈到拍摄这场戏时的心情：“一共拍了三遍，每一遍都不一样。当我真的置身其中的时候，‘最后一 刻’最强烈的念头就是对生命的眷恋。拍完那场戏后，大家都很沉默，仿佛跟着张大队一起经历了生死。”

胡军饰演的角色叫“张挺”，他认为他有技术、责任心，性格有倔强的一面，但刚柔并济。胡军最欣赏张挺作为伯乐非常“惜才”。

胡军在青岛拍《超越》期间，《长》导演和编剧找到他，他说：“大家聊了一下剧本的创作方向和想要呈现的感觉，我觉得非常好。再加上我1999年拍过《冲天飞豹》，对再度诠释试飞员这个身份感到很兴奋，所以最终决定接拍。”

胡军坦承私下对飞机与航空感兴趣，平时会从新闻媒体上了解一些相关知识。他提到初中时特别憧憬当空军，可惜个头太高，没被录取。

《长空之王》导演刘晓世认为虚拟飞行的拍摄很有挑战性。（互联网）

导演：须克服虚拟拍摄技术

《长》由中国导演刘晓世所执导，他认为虚拟拍摄是最难克服的技术，“电影没办法全都在高空由真机完成。出于不影响飞行安全，不给正常的试验和试飞带来影响，我们使用了虚拟拍摄技术，搭建了700多平方米面积的U形屏和269平方米面积的O形屏。这两种屏能够满足大部分空中飞行演员表演的拍摄和飞机进入尾旋等特定姿态拍摄的需要。我们在前期对虚拟拍摄做了一些非常艰辛的探索，因为它是一个非常冒险的技术，之前没有国内的电影用过这个技术，所以我们通过一 次次的实验，最后得出了一个比较好的实行方案。”

《长空之王》的王一博（后排右）等人饰演试飞员。（mm2娱乐提供）

王一博感性，胡军像大哥

在刘晓世眼中，王一博是非常认真的演员，“他表面看起来颇冷的，但情感特别充沛 ，内心特别柔软，很感性。他的感受力很强，表演时很投入，是一位能够调动自己情绪、真诚的演员。他在进组之前做了大量的准备工作，查阅资料，他的剧本里满满都是便签纸写着自己对戏的理解，凌晨一两点还会给我发短信讨论第二天拍摄内容的戏剧逻辑和人物准备。”

谈到胡军，刘晓世说：“就像一个大哥一样，会活跃片场的气氛，把试飞小队成员们都组织得非常好，每天会拉着大家在一起读剧本，商量角色聊故事。同时军哥也会提出一些自己的思考和建议，比如电影里张挺交代完遗言后还尝试跳伞，这是胡军老师提出的想法，他觉得军人对生命也会有所眷恋。”

《长空之王》已在本地公映。