大S认两次流产 虚弱出嫁和上实境秀

（综合讯）台湾女星大S（徐熙媛）5月10日被爆在与前夫汪小菲结婚前曾流产，大S透过脸书发声明证实，并透露自己“流产不止一次”。

据《镜周刊》报道，大S第一次流产，早在两人登记结婚四个月后在海南三亚办千万婚礼之前。当时，大S其实才刚流产不久，但因筹备多时的婚宴在即，她只能拖着虚弱的身体撑完整场婚礼，还因为现场宾客跟媒体风波不断，让大S气到不行，多年后回忆当年婚礼仍忿忿不平。

大S婚后就积极和汪小菲“做人”，甚至不惜改掉多年的茹素习惯吃肉养身 ，但大S身体本来就不好，加上第一胎流产，四处求诊，看遍中、西医后决定采用试管方法，好不容易才在结婚三年多后生下女儿，虽然第二胎是自然怀孕，却在生产时因严重宫缩，对止痛药过敏，导致出现短暂缺氧、昏迷的癫痫症状。

针对上述一事，大S的声明写道：“徐熙媛女士确实于2011年3月18日因腹中胎儿死亡必须经由手术终止妊娠，以致四天后（2011年3月22日）的三亚婚礼，无法出面接受媒体采访，实因失去孩子的痛苦，身心受到严重煎熬，力不从心，还请当年飞往三亚参与婚礼的媒体好友们见谅。”

声明也透露，2018年大S怀孕时到妇产科复诊发现腹中胎儿胚胎萎缩，同年4月20日进行流产手术，当时流产7天就飞中国大陆拍摄综艺节目《幸福三重奏》。节目中可以看到大S状态不佳，当时她尽最大努力配合节目拍摄，但内心伤痛难以形容。声明的最后大S还暖心喊话：“我们或许做得还不完美，但真的很努力了。”

正当外界心疼大S流产时，汪小菲则被大陆狗仔拍到饭后与美女逛街，女方留着黑色长发，身穿黑色薄纱连身裙，他任由女方搂肩、挽手，逛了许多条街都没有分开，关系亲密。