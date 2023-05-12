合体周星驰 周杰伦一句话泄“老粉”身份 17万名酒吸睛

（综合讯）周杰伦5月5日起在香港举办《嘉年华》世界巡演唱会，在11日的第5场演唱会之前，与喜剧天王周星驰“双周合体”，一句话泄“老粉”身份。

周星驰在3月初曾于IG分享一边饮红酒，一边听周杰伦歌曲的照片，标注（tag）周杰伦，发文“香港见”。时隔两个月，两人终于会面。他们同时在11日于Instagram（IG）贴出合照。周星驰写道：“一支穿云箭千军万马来相见，各路英雄豪杰集思广益，我和周杰伦想合作，除了卖酒，还可以做什么？”

周杰伦则引述周星驰1996年主演的经典电影《大内密探零零发》的一句台词，在IG回应：“所以我们品尝美酒的时候，要把舌头卷成一圈，请问星爷，情歌要听起来先甜后苦、亦苦亦甜，所以我也要把舌头卷起来唱吗？”

周星驰和周杰伦交流，谈红酒和艺术。（周杰伦IG）

周杰伦所属的杰威尔音乐表示，“双周”会面交流，谈红酒和艺术。两人的合照在酒窖拍摄，其中一张可见周星驰手持一瓶6升装白酒，是1993年生产的Montrachet Domaine de la Romanée-Conti，每年限量生产3000支，被喻为“白酒之王”。据苏富比拍卖网站显示，一支过百万港元（约17万新元）属基本。

另一张两人各持传奇酿酒师Henri Jayer的大瓶装（1.5升）Vosne-Romanée Cros Parantoux的1993年和1996年红酒，价值分别至少约8万和7万新元。

被周杰伦点名 邓紫棋：早知道化妆

周杰伦在香港开唱吸引一众明星捧场。除了容祖儿、阿Sa蔡卓妍、邱淑贞及女儿沈月，邓紫棋与男友Mark也在11日捧场。

邓紫棋在周杰伦演唱会上被点名。（互联网）

周杰伦在大萤幕上看到镜头拍到邓紫棋，直问“这不是紫棋吗”。两人互动时，邓紫棋说13岁时曾尝把周杰伦的《黑色毛衣》改编后寄到后者的公司，“结果你公司完全没回我”。

周杰伦闻言笑着兴师问罪：“我们唱片公司的人在哪？这个早就该签下来了是不是！”

两人也一起合唱这首歌曲。邓紫棋之后在IG发文：“等了17年终于有机会告诉本尊我小时候为他的《黑色毛衣》改编过歌词。”

她也更正，是在14岁时改编《黑色毛衣》。素颜看演唱会的她还说：“早知道我先化个妆。”