王心凌深圳商演 唱三首歌57万元入袋

“甜心教主”王心凌现身深圳商演，三首歌曲稳袋300万元人民币（约57万新元）唱酬，让百亿富豪秒变迷弟。

王心凌2022年在陆综《乘风破浪》夺得冠军后人气翻倍爆发，身价随之暴升后，工作不断，一整年似乎没有停下脚步。日前她到深圳进行商演，吸引大批市民及粉丝到场应援，在现场献唱三首歌，当然少不了19年前的名曲《爱你》。据悉，王心凌这次商演的酬劳十分吸睛，高达300万元人民币，即是唱一首歌就有100万元人民币（约19万新元）轻松入袋。

中国媒体报道，这次邀请王心凌前往深圳商演的是鸿荣源的老板赖俊霖，消息指赖俊霖是王心凌的粉丝，眼见很多人为了看偶像都在费九牛二虎之力抢演唱会门票，赖俊霖则花费300万元人民币邀请王心凌在自家楼盘的开业典礼上连唱《第一次爱的人》《彩虹的微笑》《当你》三首歌。

虽然贵为老板，但赖俊霖在偶像面前难掩小窃喜之情，坐C位的他，在王心凌表演时全场目不斜视，紧盯偶像，满面笑容，后来实在忍不住了还拿起手机开始拍照，期间他还和被传离婚的妻子刘楸妍一起大叫“爱你”，那副“铁憨憨”的表情与普通的“心凌男孩”别无二致。

质疑脸上有医美痕迹

一场商演赚进300万元人民币，但王心凌却被质疑脸上显露出医美痕迹。

在深圳的商演中，不少网友发现王心凌的脸部变化明显，尤其是侧脸，眼睛凹陷、山根挺拔突兀、鼻子又长又尖、苹果肌又僵又肿，与往日镜头前人美歌甜的形象相差甚大，甚至还被质疑脸上医美痕迹明显。

而这早已不是王心凌第一次被质疑整容，因为对比王心凌出道前后的照片就能看出来，之前的皮肤差、扁平脸、有龅牙都随着时间一点儿一点儿没有了，尤其是鼻子上的变化，更是尤为明显。